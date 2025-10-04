Festivals et événements de la saison automnale 2025 - Près de 64 000 $ accordé à la Balade gourmande

QUÉBEC, le 4 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 63 980,50 $ à la Balade gourmande, qui se déroule dans la région du Centre-du-Québec jusqu'au 12 octobre 2025.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Donald Martel, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cet événement présente six circuits aux saveurs multiples permettant aux personnes participantes d'aller à la rencontre des producteurs et des transformateurs agroalimentaires d'ici. Les visiteurs peuvent ainsi déguster toutes sortes de produits de la région en suivant des parcours allant de 32 à 70 km ou en se rendant dans l'un des 8 marchés publics organisés.

Citations :

« La Balade gourmande est une sortie où l'on se régale tout en découvrant des saveurs authentiques de chez nous. Elle offre l'occasion de rencontrer nos producteurs et nos transformateurs agroalimentaires, qui font preuve de tant de fierté et de passion dans leur travail. Je tiens à les saluer et à les remercier de même que tous ceux et celles qui font de ce beau rendez-vous automnal une véritable fête de notre terroir. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Les événements agrotouristiques comme la Balade gourmande dynamisent nos régions tout en mettant en valeur les acteurs de notre industrie agroalimentaire. Ils animent le Centre-du-Québec et contribuent à sa vitalité économique durant la saison automnale. Quelle belle occasion de découvrir le Québec autrement! J'invite chaleureusement les touristes à profiter de leur séjour dans la région pour apprécier ses multiples attraits ainsi que nos saveurs locales. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation verse 49 980,50 $ dans le cadre du Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région.

Le ministère du Tourisme accorde 14 000 $ en vertu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

