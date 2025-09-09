Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Plus de 140 000 $ accordés au Festival Envol et Macadam

QUÉBEC, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 142 000 $ au Festival Envol et Macadam, qui se déroulera à Québec du 11 au 13 septembre 2025.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pour sa 28e édition, le Festival Envol et Macadam réunit 41 artistes de musique alternative qui feront vibrer le centre-ville de Québec. C'est l'occasion pour les amateurs de ce genre musical, tout comme pour les curieux, de vivre une expérience culturelle exaltante.

Citations

« Envol et Macadam est un festival unique en son genre. En mettant la musique alternative à l'honneur, il contribue à diversifier l'offre culturelle au Québec tout en témoignant de l'étendue de notre savoir-faire. Je remercie l'équipe organisatrice de soutenir le travail de plus de 250 artistes musicaux qui se produiront sur scène avec la promesse d'électriser le public. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le Festival Envol et Macadam est un événement culturel qui dynamise la région de la Capitale-Nationale pour le plus grand plaisir des participants. Il contribue également à la vitalité économique de la région tout en faisant briller le talent des artistes de musique alternative. J'invite chaleureusement les visiteurs à profiter activement de leur séjour à Québec pour y découvrir les mille et un attraits qui font la renommée de la capitale nationale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 75 000 $ dans le cadre du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme accorde 37 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une aide de 30 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales.

