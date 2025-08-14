Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Plus de 95 000 $ accordés au Festibière de Québec

QUÉBEC, le 14 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 96 000 $ au Festibière de Québec, qui se tient jusqu'au 17 août 2025.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festibière de Québec réunit musique et saveurs pendant quatre jours de festivités aux Quais de l'Espace 400e. Les personnes participantes pourront y savourer une variété de produits d'ici tout en profitant de spectacles de musique, de kiosques éphémères, ainsi que de zones de jeux et d'activités pour tous les goûts.

Citations

« Quelle fierté pour le gouvernement du Québec de soutenir l'édition 2025 du Festibière de Québec! Ce rendez-vous festif met en valeur le savoir-faire brassicole d'ici tout en dynamisant l'offre touristique de la Capitale-Nationale. J'invite chaleureusement les visiteurs à venir vivre l'ambiance unique du Vieux-Québec et à découvrir les nombreux attraits de la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festibière est un rendez-vous incontournable pour savourer les produits de nos brasseries, distilleries et cidreries d'ici. Merci à l'équipe organisatrice qui permet le rayonnement de notre région et contribue à son dynamisme touristique. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

Le ministère du Tourisme accorde 87 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde une aide financière de 9 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales.

