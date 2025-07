Secrétariat à la jeunesse - 6 M$ à La Ruche pour soutenir les projets jeunesse à travers le Fonds Mille et UN

QUÉBEC, le 14 juill. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de 6 M$ à La Ruche Solution de Financement pour la poursuite de la mise en œuvre du Fonds Mille et UN pour la jeunesse (FM1), un programme phare qui favorise l'essor de projets porteurs pour les 12 à 29 ans partout au Québec. Il s'agit d'une mesure tirée du Plan d'action jeunesse 2025-2030, dévoilé en juin dernier.

Depuis son lancement en 2019, le Fonds Mille et UN a généré plus de 23 M$ en retombées économiques et soutenu plus de 300 projets, rejoignant près de 323 000 jeunes. Il s'appuie sur un modèle innovant combinant le financement participatif, la contribution d'entreprises et le soutien gouvernemental, bonifiant les campagnes citoyennes qui atteignent leurs objectifs par un apport gouvernemental pouvant atteindre 100 000 $ par projet. Parmi les projets soutenus dans le passé, on retrouve une coopérative jeunesse de services en milieu rural, un programme de balados produits par des jeunes autochtones, ainsi qu'un atelier d'initiation à l'entrepreneuriat durable dans une école secondaire de la région de la Mauricie.

Cette contribution renouvelée permettra à La Ruche de poursuivre ses activités d'accompagnement des porteurs de projets jeunesse, tout en soutenant financièrement des initiatives ancrées dans leur communauté.

Citations

« Le Fonds Mille et UN pour la jeunesse représente une passerelle concrète entre les aspirations des jeunes et la capacité d'action de toute une communauté. En renouvelant notre soutien à La Ruche, nous investissons dans des idées novatrices, enracinées dans les réalités régionales, qui contribuent directement au développement économique, social et durable du Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La vitalité de nos régions passe par l'engagement de notre jeunesse. Grâce à ce soutien renouvelé, La Ruche pourra continuer à catalyser des projets inspirants et concrets pour les jeunes, en alliant mobilisation citoyenne et retombées locales. C'est une excellente nouvelle pour les communautés de partout au Québec. »

Yannick Gagnon, adjoint gouvernemental au ministre responsable de la Jeunesse

« Quand je pense au Fonds Mille et Un, le mot qui me vient en tête est : audace. L'audace du Secrétariat à la jeunesse de continuer à innover en choisissant le financement participatif comme outil pour donner vie à des projets porteurs, au bénéfice de ce que nous avons de plus précieux : nos jeunes. L'audace des porteurs de projets qui font appel à la population pour soutenir leurs rêves et ambitions. Et l'audace des contributeurs qui participent à la création de projets ayant un impact direct et positif sur la jeunesse québécoise. Le renouvellement pour une période de trois ans de ce fonds témoigne de la poursuite de cette audace et de notre croyance qu'ensemble, nous pouvons avoir un impact positif sur la vie de nos jeunes. Merci au Secrétariat à la jeunesse pour sa confiance, et longue vie au Fonds Mille et Un! »

Frédéric Auger, président-directeur général de La Ruche

Faits saillants

La Ruche Solution de Financement est un organisme à but non lucratif qui favorise l'émergence de projets à forte répercussion locale et régionale à travers le financement participatif.

Le Fonds Mille et UN pour la jeunesse est un levier financier original qui combine l'engagement citoyen, le milieu entrepreneurial et le soutien gouvernemental.

La contribution de 6 M$ annoncée est répartie entre le volet Fonctionnement et le volet Soutien direct aux projets, pour les exercices 2025-2026 à 2027-2028.

Liens connexes

