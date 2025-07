Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Près de 111 000 $ accordés à l'Exposition agricole de Victoriaville

QUÉBEC, le 22 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 110 841 $ à l'Exposition agricole de Victoriaville pour l'édition 2025, qui se tient jusqu'au 27 juillet.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'Exposition agricole de Victoriaville est un rendez-vous rassembleur et festif pour toute la famille, avec ses manèges et son programme à la fois divertissant et éducatif. De la mini-ferme aux dégustations, en passant par les jugements, les concours de femmes et d'hommes forts et les spectacles, une foule d'activités sont prévues pour divertir petits et grands.

Citations

« L'Exposition agricole de Victoriaville est l'occasion idéale d'aller à la rencontre de celles et ceux qui nous nourrissent chaque jour. En famille ou entre amis, je vous invite à participer en grand nombre à cet événement rassembleur, à assister aux jugements d'animaux et à découvrir le savoir-faire et la passion de nos productrices et producteurs agricoles! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Quel bel événement qui réunit les acteurs de nos industries agricole, agroalimentaire, culturelle et artisanale pour le plus grand plaisir de la population et des personnes venues y participer! C'est une occasion unique d'apprendre en s'amusant, autant pour les petits que pour les grands. Les visiteuses et visiteurs s'y retrouvent dans une ambiance conviviale et authentique, et repartent enrichis d'une expérience ancrée dans notre terroir. Les événements rassembleurs comme celui-ci contribuent, année après année, à faire du Québec une destination touristique vivante et dynamique. J'invite le public à profiter pleinement des activités offertes à l'Exposition agricole de Victoriaville, tout en saisissant l'occasion de découvrir les richesses du Centre-du-Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation octroie quant à lui 73 841 $ dans le cadre du Programme d'appui aux expositions agricoles et sectorielles.

Le ministère du Tourisme, quant à lui, accorde 37 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Lien connexe

Québec.ca

Réseaux sociaux

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation :

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Ministère du Tourisme :

Facebook X LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, 581 993-5016, [email protected]; Maxime Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 581 990-7873, [email protected]; Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, 418 380-2100, poste 3512, [email protected]; Maude Jutras, Conseillère en communication, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 75024, [email protected]