Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Près de 90 000 $ au Festival Mémoire et Racines

QUÉBEC, le 22 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 89 150 $ au Festival Mémoire et Racines, qui se déroule à Joliette jusqu'au 27 juillet. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis plus de trente ans, le Festival Mémoire et Racines met en valeur le patrimoine vivant sous différentes formes. Musique traditionnelle, conte et danse permettent aux festivalières et aux festivaliers de tous âges de célébrer la diversité des héritages culturels d'ici et d'ailleurs. Les nombreuses activités proposées sont, pour les artistes et le public, une invitation au rassemblement et au partage. Cette année, le Festival offre une place de choix à la jeunesse en présentant une prestation de l'Ensemble Trad Jeunesse en guise de numéro d'ouverture.

Citations

« Le Festival Mémoire et Racines est un événement qui permet de célébrer et de promouvoir les arts traditionnels d'ici et d'ailleurs. Grâce à un programme de qualité, ce rendez-vous est un incontournable, tant pour les artistes qui assurent la transmission d'un important héritage collectif que pour le public qui s'y intéresse. Je remercie les nombreux bénévoles, ainsi que l'équipe organisatrice pour le temps et l'énergie consacrés à faire de ce festival une réussite populaire. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Festif et rassembleur, le Festival attire autant les touristes que la population à découvrir notre héritage culturel et à le célébrer. J'invite chaleureusement les personnes participantes à profiter de leur passage au festival pour visiter la ville de Joliette et pour se laisser charmer par les différents attraits culturels, gourmands, de plein air et plus encore qui embellissent la région de Lanaudière! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival Mémoire et Racines est depuis longtemps le plus grand rassemblement de musique traditionnelle au Québec. L'événement qui fête ses 30 ans cette année attire des festivaliers de partout dans le monde. Fierté régionale, Mémoire et Racines est une véritable institution culturelle qui s'inscrit comme un incontournable pour de nombreuses familles de chez nous et d'ailleurs. Bon festival! »

François St-Louis, député de Joliette

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'événement la somme de 57 150 $ par le biais du programme Soutien à la mission .

des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'événement la somme de 57 150 $ par le biais du programme . Le ministère du Tourisme octroie 32 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Lien connexe

www.quebec.ca

Réseaux sociaux

Conseil des arts et des lettres du Québec

Facebook X LinkedIn YouTube Instagram

Ministère du Tourisme

Facebook X LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Maxime Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 581 990-7873, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Maude Jutras, Conseillère en communication, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 75024, [email protected]