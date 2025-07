Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Plus de 485 000 $ accordé au Festival international des arts de la marionnette à Saguenay

QUÉBEC, le 22 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 485 060 $ au Festival international des arts de la marionnette à Saguenay, qui se déroule jusqu'au 27 juillet 2025.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Bien plus qu'un événement culturel, le Festival international des arts de la marionnette à Saguenay est un rendez-vous festif et créatif pour les personnes de tous les âges. Une quarantaine de spectacles, dont plus de la moitié sont gratuits, sont offerts en salle ou à l'extérieur pour l'occasion.

« J'invite chaleureusement le public à venir apprécier les arts de la marionnette en assistant aux nombreux spectacles pour toute la famille présentés lors de ce festival. Je remercie l'équipe organisatrice pour ce programme diversifié mettant en valeur des artistes d'ici et de l'international. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Nos événements culturels sont d'une grande diversité et représentent des vecteurs d'attraction majeurs pour les visiteurs nationaux et internationaux. Ce festival contribue à faire rayonner le théâtre de marionnettes et ses artistes, tout en donnant l'occasion aux voyageurs de profiter des multiples attraits culturels et loisirs de plein air du Saguenay-Lac-Saint-Jean. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« C'est un plaisir de voir des événements comme le Festival international des arts de la marionnette à Saguenay briller à chaque nouvelle édition. Ce rendez-vous rassembleur et des plus divertissants contribue au développement culturel de la ville. Je vous encourage à y participer en grand nombre pour découvrir ou redécouvrir les arts de la marionnette. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière et président de séance

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde 440 060 $ par le biais du programme Soutien à la mission.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde 440 060 $ par le biais du programme Soutien à la mission. Le ministère du Tourisme octroie 45 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

