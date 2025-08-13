Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Près de 300 000 $ accordés au Festival des traditions du monde de Sherbrooke

QUÉBEC, le 13 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 297 000 $ au Festival des traditions du monde de Sherbrooke, qui se déroule jusqu'au 17 août 2025.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival des traditions du monde du Sherbrooke entraîne les personnes participantes dans un voyage au cœur des cultures, avec près d'une centaine de spectacles de musique et de danse, une multitude d'activités et d'ateliers artistiques et culinaires, une grande diversité d'artisans et d'exposants, ainsi qu'un coin gourmand pour découvrir les saveurs du monde.

Citations

« Le Festival des traditions du monde de Sherbrooke est une véritable célébration des cultures de partout dans le monde, une occasion unique de découvrir des traditions fascinantes. J'invite le public à en profiter et à se laisser surprendre. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Quelle fierté pour notre gouvernement de soutenir ce festival qui permet la rencontre entre le Québec et les multiples cultures qui façonnent notre monde! Cet événement contribue à chaque nouvelle édition au développement économique, culturel et touristique des Cantons-de-l'Est. C'est l'occasion pour les visiteurs de parcourir la région et d'explorer toute sa richesse à travers la pluralité de ses attraits, allant de la culture à l'histoire, en passant par la gastronomie et le plein air. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« J'encourage les visiteurs et la population à participer à cet événement devenu un incontournable dans la région au fil de ses éditions. Il s'agit d'un bon moment pour découvrir des saveurs et des cultures qui gagnent à être mieux connues. Je tiens également à féliciter l'équipe organisatrice pour ce bel événement. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 200 000 $ dans le cadre du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme accorde 97 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

