Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Près de 210 000 $ au Festival des Arts de Saint-Sauveur

SAINT-SAUVEUR, QC, le 23 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 207 134 $ au Festival des Arts de Saint-Sauveur, qui se déroule à Saint-Sauveur jusqu'au 3 août 2025. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Plus grand diffuseur de danse en région au pays, le Festival des Arts de Saint-Sauveur crée chaque année une rencontre sublime entre la danse et la musique sous son chapiteau signature. Le public est invité à s'émouvoir devant des prestations intimes et grandioses pensées par des chorégraphes de renom. C'est d'ailleurs à travers un programme composé des plus grands artistes d'ici et de la scène internationale que l'événement témoigne de sa notoriété.

Citations

« Le Festival des Arts de Saint-Sauveur est un événement incontournable de la région des Laurentides qui présente, depuis plus de 30 ans, un programme de grande qualité avec les meilleurs artistes d'ici et de l'international. Je vous invite chaleureusement à assister à un ou plusieurs spectacles pour découvrir des prestations artistiques uniques qui sauront vous émouvoir et qui témoignent de la vitalité de notre culture. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les festivals et événements culturels comme celui-ci sont des vitrines exceptionnelles pour les artistes, mais également pour nos régions. J'encourage chaleureusement les visiteuses et visiteurs à s'émerveiller devant les prestations d'arts vivants et à profiter de leur séjour dans les Laurentides pour découvrir les multiples attraits touristiques et culturels de ce majestueux territoire. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« C'est un privilège pour la région d'accueillir un événement aussi éblouissant que le Festival des Arts de Saint-Sauveur, dont la beauté s'arrime merveilleusement bien avec les décors enchanteurs de la ville. L'événement est une occasion significative de rayonnement pour la région, qui permettra également au public de découvrir toutes les richesses que celle-ci a à offrir. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Festival la somme de 122 000 $ par le biais du programme Soutien à la mission, événements nationaux et internationaux.

des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Festival la somme de 122 000 $ par le biais du programme Soutien à la mission, événements nationaux et internationaux. Le ministère du Tourisme accorde 68 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de la Culture et des Communications octroie 17 134 $ via le programme Entente de développement culturel.

