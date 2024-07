Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec octroie plus de 600 000 $ à l'événement Le Festif! de Baie-Saint-Paul

QUÉBEC, le 18 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer une aide financière de 607 000 $ à l'événement Le Festif! de Baie-Saint-Paul, qui a lieu jusqu'au 21 juillet.

L'annonce a été faite aujourd'hui par le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien.

Le Festif! de Baie-Saint-Paul est un événement qui met en valeur la musique québécoise dans la région de la Capitale-Nationale et qui fait rayonner les artistes de chez nous dans une ambiance festive et familiale. Le Festif! fait vibrer Baie-Saint-Paul pendant 4 jours de fête avec ses activités multiples et ses 23 scènes dispersées partout en ville.

Citations :

« Pour sa 15e édition, Le Festif! de Baie-Saint-Paul nous propose un événement unique qui célèbre le talent d'artistes québécois dans les paysages majestueux de la région de Charlevoix. J'invite les amateurs de musique à se donner rendez-vous à Baie-Saint-Paul pour sillonner les rues qui vibreront au son des prestations artistiques. Je félicite l'équipe organisatrice, dont la vision et l'audace ont permis de mettre sur pied un festival incontournable. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Cette grande fête énergise et dynamise la ville de Baie-Saint-Paul au cours de la saison estivale, attirant ainsi les visiteurs. Quelle fierté pour le gouvernement de soutenir un événement culturel et familial comme Le Festif! de Baie-Saint-Paul, qui contribue au développement économique de la région! Les personnes participantes pourront se divertir avec une excellente programmation durant leur séjour, tout en profitant de leur passage dans la région pour se laisser émerveiller par ses plus beaux attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festif! saura en mettre plein la vue aux participants par sa programmation animée et diversifiée. Nous sommes fiers de soutenir cet événement phare, qui contribue à enrichir l'offre culturelle et à bonifier la qualité de vie des citoyens. Il fait bon vivre dans la Capitale-Nationale! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Chaque année, Le Festif! de Baie-Saint-Paul donne vie à la ville dans une ambiance des plus conviviales et festives. En tant que députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, j'accueille avec beaucoup de fierté le soutien de cet événement qui contribue à faire rayonner la culture et qui participe à la vitalité économique de la ville. Félicitations à toute l'équipe pour l'organisation de ce grand événement! »

Kariane Bourassa, adjointe parlementaire du ministre de la Justice et députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

Faits saillants :

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 250 000 $ au Festif! par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme accorde 207 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une aide financière de 150 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales.

