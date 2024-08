Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde près de 100 000 $ aux Internationaux de tennis junior Banque Nationale

QUÉBEC, le 25 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 97 500 $ aux Internationaux de tennis junior Banque Nationale, qui se déroulent à Repentigny jusqu'au 31 août.

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Ayant lieu depuis près de 40 ans à Repentigny, les Internationaux de tennis junior Banque Nationale permettent aux athlètes de la relève de tous les horizons de s'affronter aux parcs Larochelle et Claudel. Les amatrices et amateurs de ce sport sont encouragés à assister aux différents matchs pour soutenir les jeunes joueurs.

Citations

« Nous avons au Québec de jeunes athlètes talentueux dont la carrière est en pleine ascension. Les Internationaux de tennis junior sont le moment idéal de les voir à l'œuvre alors qu'ils se mesurent à des athlètes venus d'ailleurs. C'est une belle leçon de sport et, qui sait, un spectacle qui peut inspirer d'autres jeunes à choisir le tennis! Je vous invite à aller soutenir nos jeunes athlètes. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Les Internationaux de tennis junior Banque Nationale participent à la renommée de Lanaudière et sont une importante vitrine pour le Québec à l'échelle mondiale. Les événements comme cette compétition de tennis font briller nos régions et en font des destinations par excellence pour les amoureux de sport. J'invite les participants et leur entourage à profiter de leur séjour pour découvrir la région et ses plus beaux attraits. Bon tournoi! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis ravie du soutien du gouvernement du Québec aux Internationaux de tennis junior Banque Nationale, ce grand événement sportif qui fait rayonner Repentigny depuis 37 ans. Il s'agit d'une occasion en or de mettre en valeur le travail des athlètes de chez nous, mais également notre région qui s'anime durant la saison estivale. Je souhaite une bonne compétition à tous les joueurs et spectateurs! »

Pascale Déry, députée de Repentigny et ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants

Le ministère de l'Éducation accorde 72 500 $ dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux.

Le ministère du Tourisme accorde 25 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Lien connexe

Québec.ca

Réseaux sociaux

Ministère de l'Éducation

Facebook X LinkedIn YouTube

Ministère du Tourisme

Facebook X LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Anaïs Bolduc-Giguère, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi, 581 996-6857, [email protected]; Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 248-0160, [email protected]; Renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]