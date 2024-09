Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 40 000 $ pour la tenue de l'Ultra-Trail Harricana du Canada

QUÉBEC, le 6 sept. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 40 500 $ à l'Ultra-Trail Harricana du Canada, qui se déroule jusqu'au 8 septembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cette course en sentier unique et de calibre international permet aux personnes participantes de s'élancer dans la forêt boréale de Charlevoix. L'Ultra-Trail Harricana du Canada offre plusieurs épreuves qui s'adressent autant aux enfants qu'aux athlètes professionnels. En plus des courses, une programmation dynamique regroupant bazar, spectacles et exposants promet de divertir les participants et leur entourage.

Citations :

« L'Ultra-Trail Harricana du Canada est un incontournable pour les amoureux de la course en nature. Attirant des coureurs du Canada et d'au-delà des frontières, la compétition stimule la vitalité économique et le tourisme dans la région. Je tiens à féliciter l'équipe qui a organisé ce grand rassemblement sportif pour une nouvelle édition, et j'invite les visiteurs à allonger leur séjour pour découvrir les multiples attraits et la beauté de la Capitale-Nationale. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Encore cette année, Charlevoix accueille les meilleurs coureurs de sentier du Québec et de l'international. L'Ultra-Trail Harricana du Canada est une occasion incroyable pour tous ces participants de se dépasser tout en ayant accès à des paysages à couper le souffle. La population des environs est invitée à venir encourager tous les coureurs, qui sont de vraies sources d'inspiration et des modèles de dépassement personnel. Je félicite les organisateurs et les athlètes qui auront la chance de participer à cette expérience de course en pleine nature! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Sillonnant les sentiers, les coureurs ont l'occasion de voir les paysages impressionnants et le relief unique de Charlevoix. Cette compétition accessible pour tous les niveaux permet de mettre de l'avant les richesses naturelles de la région. Depuis plus de 10 ans, la course incite les participants et leur entourage à séjourner dans la Capitale-Nationale et contribue à animer la région durant la saison estivale. Je souhaite un bon événement à tous les visiteurs! »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre de la Justice

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 34 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs, le ministère de l'Éducation accorde 6 500 $ à l'Ultra-Trail Harricana du Canada .

Lien connexe :

Québec.ca

Réseaux sociaux :

Ministère du Tourisme :

Facebook X LinkedIn YouTube

Ministère de l'Éducation :

https://www.facebook.com/quebeceducation

x.com

https://www.linkedin.com/company/339645

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw

https://www.instagram.com/education_qc/

Au Québec, on bouge! :

https://www.facebook.com/auqconbouge/

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 248-0160, [email protected]; Nadia Talbot, Directrice de cabinet, Cabinet de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi, 581 999-1284, [email protected];Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Responsables des relations de presse, Direction des communications, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du Sport, du Loisir et du Plein air, [email protected]