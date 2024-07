Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 190 000 $ au festival La Noce

QUÉBEC, le 4 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier d'accorder une aide financière de 192 700 $ au festival La Noce, qui a lieu à Saguenay jusqu'au 7 juillet.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pour une septième édition, le festival La Noce offre une programmation diversifiée mettant de l'avant le talent d'une cinquantaine d'artistes, en plus d'une vingtaine de professionnelles et professionnels en provenance de l'étranger. Grâce aux nombreux spectacles qui électrisent les scènes du festival, les visiteuses et les visiteurs peuvent se divertir et profiter d'un des événements qui font rayonner le paysage culturel de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Citations :

« Le festival La Noce est un événement audacieux qui met de l'avant quelques-uns de nos plus grands talents musicaux dans la belle ville de Saguenay. Édition après édition, il propose aux visiteuses et visiteurs des expériences uniques et mémorables. J'invite les Québécoises et les Québécois à participer en grand nombre aux quatre jours de célébration de La Noce! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les événements qui font rayonner nos régions par leur attractivité sont une vitrine extraordinaire de notre destination québécoise. C'est avec grande fierté que notre gouvernement appuie le festival La Noce, cet événement culturel qui favorise le tourisme et le développement économique et culturel dans la ville de Saguenay! J'invite chaleureusement les festivalières et les festivaliers à découvrir la région et ses multiples richesses lors de leur séjour. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est une région débordante de richesses naturelles, culturelles, historiques et bien plus encore. Ce sont des équipes comme celle du festival La Noce qui font rayonner la ville de Saguenay et qui la font connaître en tant que destination de choix pour les visiteuses et visiteurs. J'encourage les personnes participantes à profiter pleinement de la programmation incroyable du festival, puis à s'élancer dans la découverte de la région et de la ville de Saguenay. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

Faits saillants :

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie à La Noce une somme de 100 000 $ provenant du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère de la Culture et des Communications soutient l'événement grâce à une aide de 18 700 $ découlant du programme Appui aux initiatives internationales, volet 2 - Invitation.

Le ministère du Tourisme accorde 74 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

