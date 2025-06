Le gouvernement du Québec accorde plus de 1 M$ à la Ville de Rimouski

RIMOUSKI, QC, le 26 juin 2025 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ainsi que députée de Rimouski, Mme Maïté Blanchette Vézina, est fière d'annoncer qu'une somme de 1 088 400 $ a été accordée à la Ville de Rimouski pour des travaux d'infrastructures d'eau.

L'aide servira, entre autres, à financer le prolongement des conduites principales d'aqueduc et d'égout sous la rue Gauvreau en vue de raccorder les réseaux au projet de construction d'un complexe de logements abordables entre la rue Saint-Germain et le boulevard René-Lepage Est. Ces nouvelles infrastructures permettront de desservir un total de 324 nouvelles unités d'habitation abordables.

Citations :

« Le financement annoncé aujourd'hui est avant tout un investissement qui démontre notre volonté de mettre ce qu'il faut en place pour que les projets, notamment en habitation, se concrétisent. Notre gouvernement est fier de contribuer à la réalisation d'infrastructures d'eau essentielles pour permettre la construction de logements abordables à Rimouski. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Le prolongement des infrastructures d'eau sous la rue Gauvreau est une excellente nouvelle pour Rimouski ! Je tiens à féliciter les gens de la Ville pour ce projet qui répond aux besoins réels de la collectivité. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rimouski

« Nous sommes heureux de recevoir cette aide financière qui contribuera à la réalisation d'un projet porteur au centre-ville de Rimouski. La lutte contre la pénurie de logements est un enjeu auquel nous consacrons beaucoup d'efforts depuis les trois dernières années. Ceux-ci portent leurs fruits, alors que nous avons connu une année record de mises en chantier en 2024 et que 2025 s'annonce très positive. Les projets doivent bien entendu être soutenus par des infrastructures d'eau permettant leur mise en place. Le Programme de financement d'infrastructures en eau pour la réalisation d'habitations abordables joue donc un rôle clé pour favoriser l'accès au logement. »

Guy Caron, maire de Rimouski

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme de financement d'infrastructures en eau pour la réalisation d'habitations abordables (FIERH). Celui-ci a comme objectif de favoriser la construction d'unités de logements sociaux, abordables ou étudiants en soutenant les municipalités dans la réalisation de travaux d'infrastructures municipales d'eau potable ou d'eaux usées.

Le FIERH prévoit des investissements de près de 250 millions de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). Ce programme découle de la Déclaration de réciprocité concernant le nouveau partenariat entre le gouvernement du Québec et les gouvernements de proximité.

Le FIERH rejoint les objectifs de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire en matière de construction d'unités de logement de qualité, accessibles et abordables répondant à une diversité de besoins.

Le FIERH prévoit une bonification de l'aide financière lorsque le projet inclut des travaux permettant l'adaptation du milieu bâti aux changements climatiques par l'inclusion d'infrastructures pluviales, résilientes et vertes.

