Le gouvernement du Québec accorde plus de 14,6 M$ à Warwick

WARWICK, QC, le 26 juin 2025 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, est fier d'annoncer qu'une somme de 14 668 901 $ a été accordée à la Ville de Warwick pour des travaux importants d'infrastructures d'eau.

Ceux-ci permettront de réaménager le puits de pompage d'eau brute. Une nouvelle usine de production d'eau potable sera par ailleurs construite pour traiter la dureté de l'eau et réduire la présence de manganèse.

« Investir dans les infrastructures collectives, c'est aussi investir dans la santé, la qualité de vie et la résilience de nos communautés. Partout au Québec, notre gouvernement est fier de soutenir des projets structurants comme celui-ci, qui assurent à la population un accès durable à des services essentiels. Merci à mon collègue Sébastien Schneeberger et aux gens de Warwick pour leur proactivité dans ce dossier! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Il est important pour moi que Warwick puisse aller de l'avant avec ce projet qui lui tient à cœur. Plus que jamais, il est primordial non seulement d'offrir des services d'eau potable de qualité, mais aussi de planifier à long terme. Cette nouvelle usine a d'ailleurs été pensée pour subvenir aux besoins actuels et futurs des municipalités de Warwick et de Saint-Albert. Je salue le travail concerté des équipes municipales et des partenaires! »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

« La construction de cette nouvelle usine d'eau potable est non seulement une réponse aux enjeux actuels, mais aussi un investissement stratégique pour notre avenir collectif. La présence de manganèse, la dureté de l'eau et le vieillissement des infrastructures sont des défis qu'on traîne depuis des années; cette nouvelle station va enfin nous permettre d'y remédier! Je tiens à souligner le travail exceptionnel de l'équipe en place, qui a porté ce dossier avec rigueur, persévérance et vision. »

Diego Scalzo, maire de Warwick

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

L'eau potable est une ressource vitale que le gouvernement du Québec s'est engagé à préserver avec la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (SQEEP). La collaboration du milieu municipal est essentielle pour poursuivre les actions identifiées par la SQEEP et développer des solutions durables pour protéger cette ressource.

