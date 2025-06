Le gouvernement du Québec accorde plus de 2,1 M$ à Stanstead

STANSTEAD, QC, le 26 juin 2025 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le ministre de la Cybersécurité et du Numérique et député d'Orford, M. Gilles Bélanger, est fier d'annoncer qu'une somme de 2 132 900 $ a été accordée à la Ville de Stanstead pour la construction d'une caserne de pompiers.

Le projet, situé au 25-A, boulevard Notre-Dame Est, occupera une superficie au sol approximative de 735 mètres carrés sur un niveau. Les travaux comprennent l'aménagement d'une aire de garage avec quatre portes, d'une salle de décontamination, d'un atelier, d'une salle de formation, de bureaux administratifs, de vestiaires incluant des douches, d'une cuisine ainsi que de pièces utilitaires.

« Partout au Québec, notre gouvernement soutient la mise en œuvre d'initiatives en infrastructures destinées à l'amélioration, à l'ajout, au remplacement et au maintien de bâtiments municipaux, et j'en suis fière. Ce sont les collectivités qui en bénéficient directement! Merci aux gens de Stanstead pour leur projet de caserne moderne; c'est pour moi la preuve qu'ils ont à cœur la sécurité et le bien-être de la population. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Cette nouvelle caserne répondra aux besoins de la Régie intermunicipale de prévention et de protection incendie Memphrémagog Est, dont la ville de Stanstead fait partie. L'arrivée de cette nouvelle infrastructure permettra au personnel de la Ville d'œuvrer dans un milieu de travail sécuritaire et de continuer à veiller à la protection de la population. Félicitations aux équipes qui ont rendu possible la réalisation de ce projet! »

Gilles Bélanger, ministre de la Cybersécurité et du Numérique et député d'Orford

« L'inauguration de cette nouvelle caserne marque un tournant essentiel pour notre sécurité. Le lieu offre aux pompières et pompiers des conditions d'intervention optimales, conformes aux normes actuelles, facilitant l'entretien de leurs équipements et leur permettant de gagner en efficacité. L'ancienne caserne, aujourd'hui désuète, ne répondait plus aux exigences de leur engagement quotidien. »

Jody Stone, maire de Stanstead

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux.

Stanstead bénéficiera de la majoration de 5 % du taux d'aide financière de base offerte aux petites municipalités.

