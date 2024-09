Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 143 000 $ au festival Envol et Macadam

QUÉBEC, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 143 500 $ au festival Envol et Macadam, qui se déroule à Québec jusqu'au 14 septembre.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pour une 27e édition, le festival Envol et Macadam offre une expérience envoûtante pour les amateurs de musique alternative. L'événement accueille plus de 250 musiciens, qui se rendent à Québec pour performer dans sept lieux extérieurs et intérieurs. Chaque année, le festival promet de faire rayonner plusieurs groupes de musique alternative émergents et connus d'ici et d'ailleurs.

Citations :

« Je suis heureux que le festival Envol et Macadam ait ouvert la porte à l'organisation d'événements de musique alternative au Québec. Il contribue au développement de ce genre musical en éveillant la curiosité de nombreux amateurs et amatrices, tout en offrant une grande célébration pour les passionnés aguerris de l'alternatif. Un grand merci à l'équipe organisatrice pour cette initiative et pour leur travail. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Nommé comme étant le premier festival de musique alternative au Québec, Envol et Macadam a su se créer une place dans le cœur des amateurs de ce genre musical. Chaque année, l'événement fait briller les artistes émergents ainsi que les groupes connus pour le plus grand plaisir des personnes participantes venues d'un peu partout au Québec. J'encourage chaleureusement les visiteurs à prolonger leur séjour dans la Capitale-Nationale pour découvrir ou redécouvrir toutes les richesses que la région a à offrir! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'effervescence culturelle qui anime la région de la Capitale-Nationale n'est plus à prouver. Le festival Envol et Macadam offre aux résidents et aux visiteurs une occasion de se rassembler et de célébrer au son de la musique alternative. Les entrepreneurs et les commerces des alentours sont prêts à accueillir les festivaliers et à leur montrer les attraits et le savoir-faire de la région. Bravo aux organisateurs et bon festival Envol et Macadam! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 75 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme accorde 37 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde un montant de 31 500 $ en vertu du Programme d'appui aux actions régionales.

