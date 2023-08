Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 600 000 $ à MUTEK

QUÉBEC, le 22 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 600 600 $ à MUTEK, qui se déroule à Montréal jusqu'au 27 août.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Festival de musique électronique et de création numérique, MUTEK rassemble des artistes nationaux et internationaux, tout en accordant une place de choix aux créateurs québécois. Il propose aux visiteurs des performances musicales et audiovisuelles audacieuses et innovantes dans divers lieux du Quartier des spectacles. Cette grande manifestation culturelle est l'occasion pour les artistes et les professionnels de l'industrie d'échanger sur les nouvelles pratiques et les avancées du domaine des arts numériques.

Citations

« MUTEK est un exceptionnel moteur d'expérimentation, d'innovation et d'audace en arts numériques et en musique électronique. Pour les créateurs d'ici, ce rendez-vous est un tremplin vers les marchés locaux, nationaux et internationaux, et pour les invités de l'étranger, c'est une vitrine du talent québécois. Au fil des ans, le festival a acquis une renommée à travers le monde attirant un public large et varié et il a contribué à faire du Québec une plaque tournante de la création numérique. J'invite les Québécoises et Québécois à cet événement unique pour découvrir jusqu'où la technologie peut amener la création artistique et ses possibilités. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Notre gouvernement soutient avec fierté le festival MUTEK, qui dynamise l'offre événementielle du Québec depuis près de vingt-cinq ans tout en assurant des retombées économiques et touristiques importantes pour la métropole. Véritable événement phare des arts numériques, ce rassemblement culturel promet d'émerveiller les visiteurs qui ne demandent qu'à se faire surprendre. Je lève mon chapeau aux organisateurs qui ont travaillé de main de maître afin de présenter un rendez-vous de qualité qui non seulement fait briller le talent de nos créateurs à l'international, mais contribue à la renommée de Montréal comme destination touristique de choix. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival MUTEK contribue à positionner Montréal comme ville à l'avant-garde de la création numérique. En plein cœur du Quartier des spectacles, MUTEK attire des milliers de gens de partout dans le monde et participe grandement à la vitalité et au rayonnement de la métropole. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relavant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à MUTEK une somme de 159 600 $ en vertu du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux. L'organisme a également reçu une bonification de 86 000 $ couvrant deux années financières provenant du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel .

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relavant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à MUTEK une somme de 159 600 $ en vertu du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux. L'organisme a également reçu une bonification de 86 000 $ couvrant deux années financières provenant du . Le ministère de la Culture et des Communications octroie la somme de 50 000 $ par le biais du programme Aide aux projets - Programme d'appui aux initiatives internationales - Volet 2 - Invitation.

Le ministère du Tourisme verse 155 000 $ à l'événement grâce à son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) contribue à la tenue du Festival en accordant une somme de 150 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

