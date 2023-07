Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 500 000 $ au Festival international de films Fantasia

QUÉBEC, le 20 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 512 000 $ au Festival international de films Fantasia, qui se déroule à Montréal jusqu'au 9 août.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, ainsi que le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Axé sur le cinéma de genre, Fantasia propose un programme diversifié et unique qui attire un public fidèle. Les professionnelles et professionnels du milieu ainsi que les cinéphiles sont conviés à ce rendez-vous qui est reconnu comme le plus grand festival de sa catégorie en Amérique du Nord. En effet, il jouit d'une forte reconnaissance de l'industrie cinématographique, favorisant ainsi le rayonnement du Québec et de la métropole sur la scène internationale.

Citations

« Fantasia est l'un des rendez-vous culturels les plus appréciés des amatrices et amateurs de cinéma innovateur. Chaque année, il réussit à créer une véritable convergence des genres. Le programme audacieux de Fantasia met à l'honneur la créativité, l'originalité et le dynamisme des actrices et acteurs de cette industrie, autant d'ici que de l'étranger. Le Festival contribue au rayonnement de notre culture et du savoir-faire québécois. Je souhaite aux cinéphiles une visite pleine de surprises à Fantasia. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Les festivals et les événements créent des expériences uniques où les visiteurs n'ont de cesse d'être éblouis année après année et rendent notre destination touristique attractive. Le Festival international de films Fantasia permet aux participants de profiter de bons moments tout en faisant briller la métropole, ici et à l'international. Les représentations au programme favorisent la découverte de différentes œuvres cinématographiques aussi surprenantes les unes que les autres. Je souhaite que les visiteurs profitent de leur passage dans la ville pour se forger de magnifiques souvenirs et profiter de ses attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Chaque année, Fantasia apporte une animation unique à Montréal. C'est un festival qui a réussi à faire sa place et sa marque. Je suis fier que notre gouvernement appuie ce rendez-vous qui contribue au dynamisme de notre métropole. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelle, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au Festival une somme de 300 000 $ découlant du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme verse 112 000 $ à l'événement grâce à son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du Festival Fantasia en accordant une somme de 100 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Liens connexes

Société de développement des entreprises culturelles

www.quebec.ca

Réseaux sociaux

Société de développement des entreprises culturelles

Facebook Twitter YouTube Instagram

Ministère du Tourisme

Twitter Facebook LinkedIn YouTube

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Twitter Facebook LinkedIn

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Sources : Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, 819 598-2072, [email protected]; Lyann St-Hilaire, Conseillère politique, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 418 956-8620; Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 418 691-5650; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 3488, [email protected]; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746