Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 36 000 $ aux Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville

QUÉBEC, le 23 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 36 000 $ aux Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville, qui se déroulent jusqu'au 27 août.

Le député de Portneuf, M. Vincent Caron, au nom du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville réunissent chaque année des producteurs venus de partout au Québec. Pour cette 11e édition, plus de 40 exposantes et exposants sont attendus avec des centaines de produits du terroir à découvrir, des bières de microbrasseries régionales sans oublier le célèbre maïs sucré de Neuville.

Citations :

« Parmi les événements qui font la renommée du Québec à titre de destination touristique de choix figurent les Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville, qui permettent chaque année aux productrices et aux producteurs de présenter le fruit de leur travail. Ce rendez-vous stimule l'économie de la région de la Capitale-Nationale et met en valeur le savoir-faire de ces dernières et de ces derniers. Je suis heureuse que notre gouvernement lui accorde son soutien. Les participantes et les participants pourront découvrir de nombreux produits du terroir. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La meilleure façon de découvrir le Québec, c'est en le dégustant. Les Fêtes gourmandes de Neuville sont l'occasion idéale d'aller à la rencontre de nos productrices et de nos producteurs et de célébrer les aliments locaux. L'appui de votre gouvernement à cet événement témoigne de notre volonté à mettre en valeur les saveurs d'ici. À tous et à toutes, bonne 11e édition des Fêtes gourmandes de Neuville ! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Les Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville, c'est le rendez-vous incontournable de toutes les épicuriennes et de tous les épicuriens, qu'ils soient de Portneuf ou d'ailleurs. Année après année, les organisatrices et organisateurs renouvellent d'audace et d'inventivité pour nous offrir une expérience unique, et ce, pour le plus grand bonheur de nos papilles. J'ai bien hâte d'aller à la rencontre de nos productrices et de nos producteurs locaux talentueux, commerçantes et commerçants et restauratrices et restaurateurs qui mettent en avant la richesse de notre terroir, mais aussi et surtout de déguster l'un de nos produits phares dans Portneuf : le Maïs sucré de Neuville ! »

Vincent Caron, député de Portneuf

Faits saillants :

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une aide de 20 000 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales.

Le ministère du Tourisme accorde 13 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques ;

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation accorde une aide de 3 000 $ dans le cadre du Programme des commandites.

