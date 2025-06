Appui de 805 500 $ pour soutenir le développement de l'offre agrotouristique de la Ferme du Mihouli

LACOLLE, QC, le 26 juin 2025 /CNW/ - La députée de Huntingdon, Mme Carole Mallette, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, confirme l'attribution d'une aide financière de 805 500 $ à la Ferme du Mihouli pour la réalisation de son projet d'expérience agrotouristique. L'ouverture officielle du site a eu lieu aujourd'hui.

L'aide financière du gouvernement du Québec a permis de contribuer au projet de développement, qui comprend :

la construction d'un bâtiment d'accueil incluant un espace de dégustation, une boutique, une unité d'hébergement à la ferme comportant deux chambres et une cuisine complète pouvant accueillir six personnes;

la construction d'un espace de dégustation extérieur ainsi que son aménagement;

la mise en place d'un circuit découverte avec des stations d'interprétation interactives;

l'installation de signalisation sur le site;

l'achat d'équipements, de meubles et de matériel pour la boutique, l'espace de dégustation intérieur et l'hébergement;

l'aménagement d'un stationnement.

La Ferme du Mihouli est un organisme à but lucratif qui cultive le kiwi et la kalette. L'expérience agrotouristique permettra au public d'en savoir davantage sur le kiwi arctique, la kalette et les saveurs locales ainsi que de faire la dégustation de produits locaux, le tout concocté par le réputé chef Jean-Simon Petit.

L'industrie touristique joue un rôle économique important dans la région de la Montérégie. Selon les données les plus récentes du ministère du Tourisme, la contribution à l'économie des secteurs associés au tourisme s'y élevait à quelque 2,4 milliards de dollars en 2023. La région comptait plus de 3 370 entreprises et recensait près de 54 300 emplois liés au tourisme.

Citations :

« Le tourisme est un levier économique clé pour les régions comme la Montérégie. Notre gouvernement investit dans des projets qui enrichissent l'offre touristique et qui génèrent des retombées économiques. Des initiatives telles que celle de la Ferme du Mihouli contribuent au rayonnement local. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis heureux de cet appui financier, grâce auquel la Ferme du Milhouli a pu concrétiser son projet agrotouristique. Favoriser une diversité de modèles de production et soutenir des initiatives qui permettent de rapprocher les consommateurs des producteurs, c'est non seulement avantageux pour l'économie de nos régions, mais c'est également un pas dans la bonne direction pour accroître notre autonomie alimentaire! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Le secteur touristique contribue au dynamisme de l'économie de notre région. Le tourisme gourmand, une filière touristique à haut potentiel de développement, est l'une de nos forces en Montérégie. Je salue l'équipe de la Ferme du Mihouli, qui participe à l'enrichissement de notre communauté en attirant chez nous encore plus de visiteurs. »

Carole Mallette, députée de Huntingdon

« Grâce au financement du gouvernement du Québec, notre projet agrotouristique a pu prendre son envol et offrir une expérience de grande qualité autour de la découverte de la culture du kiwi au Québec. Cette initiative permet également de mettre en lumière le savoir-faire des agriculteurs et des vignobles de la Montérégie. »

Nadine Gelly, présidente de la Ferme du Mihouli

Fait saillant :

Les contributions gouvernementales comprennent 780 500 $ accordés dans le cadre du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique du ministère du Tourisme et 25 000 $ issus de l'initiative ministérielle Proximité du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ).

Liens connexes :

Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique

Initiative ministérielle Proximité

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Facebook X LinkedIn YouTube

MAPAQ sur les réseaux sociaux :

Facebook X Instagram Linkedin YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Maxime Tremblay, Attaché de presse et conseiller politique, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 581 990-7873, [email protected]; Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 581 993-5016, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, [email protected]; Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]; Nadine Gelly, Présidente, Ferme du Mihouli, Tél. : 514 944-5373, [email protected]