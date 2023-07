Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 185 000 $ au Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul

QUÉBEC, le 28 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 186 520 $ au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, organisateur du Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, qui se déroule jusqu'au 27 août.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Créé en 1982, le Symposium a pour objectif de favoriser la rencontre directe de la visiteuse ou du visiteur avec l'artiste pour provoquer des échanges riches et stimulants. Cette année, sous le commissariat d'Anne Beauchemin, 13 artistes provenant du Québec, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, des États-Unis et de la République démocratique du Congo auront 1 mois pour réaliser 1 œuvre sous le thème « Figures : Qui est Je? Qui est Nous? » qui leur permettra de s'interroger sur ce qui participe à la construction d'une personne et d'une collectivité. De plus, de nombreuses activités sont proposées, telles que des conférences et des projections cinématographiques.

Citations

« Le Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul fait partie des événements qui ont contribué à faire de la ville de Baie-Saint-Paul un lieu particulièrement apprécié par des créatrices et créateurs de tous les horizons et de tous les domaines. Il permet à des artistes d'ici et d'ailleurs de s'exprimer sur un thème porteur, qui risque de provoquer de belles réflexions, et de démontrer leur créativité sans limites. J'invite les amatrices et amateurs d'art à venir découvrir les magnifiques créations de ces artistes de talent et à profiter des nombreuses activités qui leur sont offertes. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Baie-Saint-Paul est un lieu qui attire les esprits créatifs et libres depuis des générations. Plus de 40 ans après son inauguration, le Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul continue de jouer un rôle important dans le maintien d'une atmosphère unique à cet endroit, caractérisée par l'ouverture des gens à l'originalité et à l'innovation artistique. Notre gouvernement est fier de soutenir cette institution qui jouit d'une prestigieuse réputation et qui permet aux artistes québécois de rayonner et de faire de belles rencontres avec leurs homologues venus d'ailleurs. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je suis très fière que le gouvernement du Québec soutienne le Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Ce rendez-vous convie les amateurs d'art à la découverte de nouveaux artistes et de leurs œuvres et permet à la région de briller au-delà de nos frontières. Il contribue au tourisme culturel de notre destination et favorise le rayonnement de notre industrie événementielle. Je souhaite que les festivaliers saisissent cette occasion pour sillonner les routes de Charlevoix et visiter de nouveaux attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au Symposium une somme de 97 500 $ dans le cadre du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux. L'organisme a également reçu une bonification de 30 020 $ couvrant 2 années financières et provenant du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au Symposium une somme de 97 500 $ dans le cadre du programme Soutien à la mission - Événements nationaux et internationaux. L'organisme a également reçu une bonification de 30 020 $ couvrant 2 années financières et provenant du Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel. Le Secrétariat à la Capitale-Nationale lui octroie aussi une somme de 30 000 $ en vertu du Programme d'appui aux actions régionales.

Le ministère du Tourisme verse 29 000 $ à l'événement grâce à son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

