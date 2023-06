Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus d'un million de dollars aux Francos de Montréal

QUÉBEC, le 9 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 1 044 070 $ aux Francos de Montréal, qui se déroulent à Montréal jusqu'au 17 juin.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cette année, 150 concerts gratuits seront présentés dans le Quartier des spectacles, sans compter les représentations qui se tiendront en salle tous les soirs. La programmation diversifiée aura de quoi charmer le public amoureux de la chanson francophone.

Citations :

« Depuis près de 35 ans, les Francos n'ont cessé de se renouveler pour présenter à leur public des spectacles inédits, des artistes de renom et de nouveaux talents à découvrir. Événement phare du calendrier estival du Québec, ce rassemblement musical fait briller la métropole à travers la francophonie comme étant la destination musicale par excellence. Il contribue à l'originalité de notre offre touristique tout en assurant une incomparable visibilité aux artisans de notre industrie événementielle. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les Francos mettent en valeur notre langue et notre culture et font la renommée de la métropole à l'échelle internationale. Ce rendez-vous annuel marque le début des grands événements festifs montréalais pour la saison estivale et participe à l'effervescence de notre centre-ville. Bonnes Francos! »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Les Francos sont bien implantées dans les habitudes des amateurs de musique francophone. Ce festival est une vitrine sur notre culture et une fenêtre sur le monde. À travers un programme riche et diversifié, des artistes de renom et de la relève, de tous les horizons, joignent leur voix et leur talent pour faire rayonner la vigueur de notre langue française. J'invite les Québécois de tous les horizons à venir célébrer la beauté de notre culture lors de ce rendez-vous incontournable. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

Lien connexe :

