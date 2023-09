Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 876 000 $ au Festival western de Saint-Tite

QUÉBEC, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'intermédiaire du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, une somme de 876 000 $ au Festival western de Saint-Tite, qui a lieu jusqu'au 17 septembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival western de Saint-Tite fait partie des plus grandes attractions country de l'est du Canada. Il est devenu, au fil des ans, le rendez-vous incontournable pour les cowboys. Avec sa programmation diversifiée alliant rodéos professionnels et spectacles d'envergure dans une ambiance festive au caractère authentique, cette 55e édition est une occasion unique pour une sortie en famille.

Citations

« Les festivals et les événements sont une vitrine incontournable de notre destination. Ils dynamisent notre industrie événementielle et stimulent l'économie de nos régions. Votre gouvernement est fier de soutenir le Festival western de Saint-Tite, qui réunit chaque année des milliers de festivaliers venus de partout au Québec et même d'au-delà de nos frontières. Ce rassemblement d'envergure permet de perpétuer la culture country au Québec. Je salue le comité organisateur pour sa persévérance et sa volonté de nous offrir des éditions aussi enlevantes les unes que les autres. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival western de Saint-Tite est un moteur économique très important en Mauricie, c'est un événement qui fait partie de l'ADN de la MRC de Mékinac. Je suis heureuse que le gouvernement du Québec s'associe à son succès et souligne les célébrations entourant son 55e anniversaire. Ce rassemblement d'envergure fait vivre des moments mémorables aux nombreux festivaliers passionnés de rodéos professionnels et des traditions country. »

Sonia LeBel, députée de Champlain et présidente du Conseil du trésor

Faits saillants

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

