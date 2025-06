Négociations pour le renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic - Québec annonce une entente de principe avec l'Association des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec

QUÉBEC, le 25 juin 2025 /CNW/ - Dans le cadre des négociations pour le renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel, et le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, annoncent une entente de principe avec l'Association des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale du Québec (ASCBMFQ).

D'une durée de huit ans (2020-2028), cette entente de principe entérinée par l'ASCBMFQ permettra notamment d'améliorer l'accès aux soins ainsi que les conditions d'exercice des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale.

Lien connexe :

http://www.tresor.gouv.qc.ca/negos

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Source : Marylène Le Houillier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Téléphone : 819 383-6625; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Téléphone : 418 781-9520, [email protected]