Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 64 000 $ à la Traversée internationale du lac Saint-Jean

QUÉBEC, le 22 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 64 000 $ à la Traversée internationale du lac Saint-Jean, qui se déroule à Roberval jusqu'au 29 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

La Traversée internationale du lac Saint-Jean fait partie des événements-phares du Québec. Pour sa 69e édition, elle promet d'en mettre plein la vue aux visiteurs avec la participation des meilleurs nageurs en eau libre et de les divertir avec sa musique, ses courses à pied et les soupers dans les rues.

Citations

« Les festivals et les événements permettent à notre destination de se distinguer grâce à une offre touristique de grande qualité. Votre gouvernement est fier de s'associer au succès de la Traversée internationale du lac Saint-Jean, qui permet chaque année aux passionnés de nage en eau libre de vivre leur sport dans une ambiance festive. Félicitations à l'équipe organisatrice, qui a travaillé dur pour la réussite de cette édition. J'invite les visiteurs à venir en grand nombre encourager leurs nageurs favoris et à profiter des attraits touristiques de la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Nous sommes vraiment heureux d'appuyer cet important événement sportif! La Traversée internationale du lac Saint-Jean constitue assurément une occasion privilégiée et unique en son genre pour les athlètes de nage en eau libre de pratiquer leur sport dans un décor enchanteur et effervescent. J'en profite pour féliciter tous ces athlètes d'exception! Ils participent à une épreuve très exigeante et démontrent, d'année en année, une force mentale et physique hors du commun. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« La Traversée internationale du lac Saint-Jean fait partie des événements sportifs les plus attendus au Québec. Cette compétition propose plusieurs défis permettant à nos athlètes professionnels et émergents de se mesurer à leurs collègues. J'invite les participants à mettre leur séjour à profit pour découvrir l'accueil chaleureux des Jeannoises et Jeannois, pour goûter à la gastronomie de la région et pour tomber sous le charme de ses magnifiques paysages. Bonne Traversée! »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

Faits saillants

Le ministère du Tourisme accorde 39 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de l'Éducation accorde 25 000 $ dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux.

