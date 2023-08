Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 459 000 $ au Festivent de Lévis

QUÉBEC, le 2 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 459 000 $ au Festivent de Lévis, qui se déroule du 2 au 6 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis 40 ans, ce festival propose des spectacles et des concerts offerts par des artistes locaux et internationaux, des activités familiales ainsi que de l'observation de montgolfières, au sol ou dans les airs, le tout dans une ambiance festive et rassembleuse, sur la Rive-Sud de Québec.

Citations :

« Le Festivent participe à l'effervescence de la région en accueillant des visiteurs de Lévis, de Québec et des environs grâce à son programme riche et à la variété des prestations qui y sont présentées. C'est un acteur majeur dans le calendrier des festivals et événements de Chaudière-Appalaches, et il contribue activement à sa renommée, en plus de générer d'importantes retombées économiques. Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer ce festival rassembleur et polyvalent, qui confirme que cette région est une destination touristique et festive de choix. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festivent est devenu au fil des décennies un classique absolument incontournable de la saison chaude pour les gens de la région de la Capitale-Nationale. La variété d'activités organisées sur place rend l'événement accessible et agréable pour tous les publics, des familles venues admirer les montgolfières aux festivaliers en quête de découvertes musicales. Notre gouvernement est fier de soutenir ce festival unique en son genre, qui contribue directement à la vitalité culturelle et économique de la région. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Au Québec, les festivals et les événements culturels et musicaux occupent une place de choix dans le cœur des gens, en particulier l'été. Au fil des ans, le Festivent est passé de fête de quartier à rendez-vous d'envergure capable d'attirer 200 000 personnes pendant les cinq jours de festivités. Je suis donc très fière d'agir comme présidente d'honneur de cette 40e édition, qui s'annonce mémorable, et je remercie mon gouvernement de contribuer à son succès. Je salue également le savoir-faire des acteurs de notre industrie événementielle, qui, dès les débuts de ce festival, ont su lui insuffler toute l'énergie nécessaire pour qu'il atteigne un tel niveau de qualité et de notoriété. C'est toute la région de la Chaudière-Appalaches qui en profite et se distingue grâce à cela. »

Martine Biron, députée des Chutes-de-la-Chaudière, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 379 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale attribue la somme de 80 000 $ en vertu du Programme d'appui aux actions régionales (PAAR).

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Le PAAR vise à appuyer la réalisation de projets qui permettent de favoriser la vitalité des communautés, l'attraction et le rayonnement de la région de la Capitale-Nationale.

