Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 40 000 $ à la Fête Arc-en-ciel de Québec

QUÉBEC, le 31 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 40 000 $ à la Fête Arc-en-ciel de Québec, qui se déroule jusqu'au 4 septembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

La Fête Arc-en-ciel de Québec célèbre chaque année la diversité dans une ambiance festive. Pour cette 19e édition, des artistes de renom et de la relève seront au rendez-vous pour animer la foule.

Citations

« Les festivals et les événements permettent à notre destination de se distinguer grâce à une offre culturelle et touristique de qualité. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir la Fête Arc-en-ciel de Québec, qui permet chaque année à des milliers de personnes de réaffirmer leurs droits et d'exprimer leurs valeurs d'égalité et de justice, en plus de donner l'occasion à la population de côtoyer les membres de la diversité. Je salue le comité organisateur, qui a travaillé fort pour la réussite de l'événement. J'invite le public à venir en grand nombre s'amuser dans la diversité et à profiter de son séjour dans la Capitale-Nationale pour visiter ses magnifiques attraits touristiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La région de la Capitale-Nationale est fière d'offrir une qualité de vie exceptionnelle à toutes et à tous. La diversité sous toutes ses formes est une richesse, qui nous permet de nous épanouir en tant que société. La Fête Arc-en-ciel contribue à l'effervescence culturelle qui règne sur notre territoire. Je me réjouis d'être ministre responsable d'une région ouverte et inclusive. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

Le ministère du Tourisme accorde 20 000 $ par l'intermédiaire du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une aide de 20 000 $ dans le cadre de son Programme d'appui aux actions régionales.

