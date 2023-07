Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 218 000 $ à l'International Bromont

QUÉBEC, le 26 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 218 000 $ à l'International Bromont, qui se déroule jusqu'au 6 août.

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'International Bromont est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de sports équestres. Chaque année, des centaines de cavaliers venus de partout au Québec et d'ailleurs y participent, faisant des Cantons-de-l'Est une destination touristique de choix.

Citations :

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir l'International Bromont, qui réunit quelques-uns des meilleurs athlètes équestres au monde. Je vous invite à vous déplacer en grand nombre pour aller les encourager. Laissez-vous inspirer par leur technique irréprochable, leur grâce et leur sens de la compétition; vous ne serez pas déçu! En plus de participer à l'effervescence événementielle des Cantons-de-l'Est, ce rendez-vous unique contribue au développement de notre relève sportive. »

Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi et ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Grâce à leurs offres diversifiées, les festivals et les événements accueillent des milliers de visiteurs venus des quatre coins du globe. Notre gouvernement est fier de s'associer au succès de l'International Bromont, qui dynamise notre industrie touristique et génère des retombées économiques importantes pour le Québec. Je salue les organisateurs pour leur détermination à maintenir notre destination parmi les plus prisées au monde. J'invite le public à venir en grand nombre encourager les participants et à profiter des attraits de la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le ministère de l'Éducation accorde 125 000 $ dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux.

Le ministère du Tourisme accorde 93 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources: Mathieu Durocher, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi, Tél. : 418 805-0233, Courriel : [email protected]; Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, Courriel : [email protected]; Renseignements : Gary Lawrence, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Courriel : [email protected]