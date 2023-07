Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 1 824 000 $ au Festival Juste pour rire

QUÉBEC, le 18 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 1 824 000 $ au Festival Juste pour rire, qui se déroule à Montréal jusqu'au 29 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival Juste pour rire fait partie des plus grands festivals d'humour bilingue au monde. Il accueille chaque année des centaines d'humoristes venus des quatre coins du globe. Pour cette 41e édition, plusieurs activités sont proposées aux nombreux visiteurs au Quartier des spectacles.

Citations

« Les festivals et les événements sont une vitrine incontournable pour les artistes qui s'y produisent. Grâce à leur offre diversifiée, ils accueillent chaque année des milliers de visiteurs provenant de partout, dynamisant ainsi notre industrie événementielle. Votre gouvernement est fier de s'associer au succès du Festival juste pour rire, qui permet chaque année de divertir les nombreux festivaliers et de générer, par la même occasion, des retombées économiques et touristiques importantes pour le Québec. Félicitations à l'équipe organisatrice qui a travaillé dur pour la réussite de cette édition! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le soutien apporté à des festivals tels que Juste pour rire contribue à promouvoir les talents d'ici et stimule la vitalité de la métropole. Le plus gros festival d'humour au monde a lieu à Montréal, la capitale internationale de ce secteur, et c'est quelque chose dont on peut être fiers! »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le Festival Juste pour rire rassemble sur les scènes de Montréal de nombreux humoristes, expérimentés et de la relève, qui rivalisent d'imagination et de créativité pour nous étonner et nous faire rire. Le festival participe à la circulation des créations artistiques d'ici sur les marchés hors Québec et à établir des liens durables entre les acteurs de l'industrie internationaux et le milieu québécois de l'humour. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Le ministère du Tourisme accorde 1 000 000 $ au Festival dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) contribue au Festival en lui accordant une somme de près de 500 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie au Festival un montant de 324 000 $ issu du programme Aide aux événements culturels.

