Festivals et événements de la saison automnale 2025 - Plus de 300 000 $ accordé à POP Montréal

QUÉBEC, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 307 000 $ au festival POP Montréal, qui se déroule jusqu'au 28 septembre 2025.

Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent (incluant Les Basques) et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, ainsi que la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'événement POP Montréal constitue une vitrine exceptionnelle pour de nombreux artistes professionnels, dont certains proviennent de l'international. Qu'ils soient émergents ou de renom, ceux-ci ont l'occasion de partager leur art et leur passion avec le public. Une programmation culturelle exaltante est prévue pour cette 24e édition.

Citations :

« Le festival POP Montréal fait vibrer la ville en réunissant des artistes émergents et des vedettes internationales dans des concerts qui en mettront plein la vue aux spectateurs. Sa programmation riche et variée promet de belles découvertes. J'invite le public à y venir nombreux. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« POP Montréal favorise le rayonnement du Québec comme destination touristique par excellence tout en contribuant à la vitalité économique et culturelle de Montréal. J'encourage chaleureusement les visiteurs à profiter pleinement des activités et des spectacles présentés tout en appréciant le dynamisme de la métropole. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent (incluant Les Basques) et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« POP Montréal insuffle une énergie créative unique à notre métropole. En offrant une scène notamment aux artistes émergents, il transforme la ville en un carrefour culturel où se déploient talents, idées et passions. Ce rendez-vous témoigne du dynamisme de Montréal et de sa capacité à rayonner bien au-delà de ses frontières. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 120 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme accorde 77 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de cet événement en attribuant une somme de 70 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Le ministère de la Culture et des Communications verse 40 000 $ via le programme Appui aux initiatives internationales - volet 2, Invitation.

