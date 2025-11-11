Avis aux médias - Annonce relative à la loi no 14, Loi visant à considérer davantage les besoinsde la population en cas de grève ou de lock-out

Nouvelles fournies par

Ministère du Travail

11 nov, 2025, 14:57 ET

QUÉBEC, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, invite les représentantes et les représentants des médias à assister à une conférence de presse portant sur l'entrée en vigueur de la Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out.

Date :

Mercredi 12 novembre

 

Heure :

11 h 30

 

Lieu :

Assemblée nationale du Québec
Édifice Pamphile-Le May
Salle Évelyn-Dumas (1.30)

SOURCE Ministère du Travail

Source : Alice Trahan, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 819 352 9384

Profil de l'entreprise

Ministère du Travail

Compagnie(s) connexe(s)

Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie