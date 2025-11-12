/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce relative à la loi no 14, Loi visant à considérer davantage les besoinsde la population en cas de grève ou de lock-out/

QUÉBEC, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, invite les représentantes et les représentants des médias à assister à une conférence de presse portant sur l'entrée en vigueur de la Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out.

Date : Mercredi 12 novembre Heure : 11 h 30 Lieu : Assemblée nationale du Québec

Édifice Pamphile-Le May

Salle Évelyn-Dumas (1.30)

SOURCE Ministère du Travail

Source : Alice Trahan, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 819 352 9384