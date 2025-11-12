/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce relative à la loi no 14, Loi visant à considérer davantage les besoinsde la population en cas de grève ou de lock-out/
Nouvelles fournies parMinistère du Travail
12 nov, 2025, 07:05 ET
QUÉBEC, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, invite les représentantes et les représentants des médias à assister à une conférence de presse portant sur l'entrée en vigueur de la Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out.
|
Date :
|
Mercredi 12 novembre
|
Heure :
|
11 h 30
|
Lieu :
|
Assemblée nationale du Québec
SOURCE Ministère du Travail
Source : Alice Trahan, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 819 352 9384
