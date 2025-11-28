Le gouvernement soutient 177 municipalités pour garnir les rayons des bibliothèques publiques autonomes du Québec

QUÉBEC, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce son soutien à 177 municipalités du Québec afin de bonifier les collections documentaires de leurs bibliothèques. Cet appui réaffirme la volonté du gouvernement du Québec d'améliorer l'accessibilité à la culture partout au Québec.

Ainsi, l'Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes allouera 20,3 M$ pour permettre aux bibliothèques des municipalités de 5 000 habitants et plus d'étayer leur collection.

En plus de valoriser le rôle des bibliothèques comme lieux citoyens gratuits, ce financement bénéficiera aussi à la chaîne du livre québécoise, puisque les bibliothèques ont l'obligation de s'approvisionner auprès des librairies agréées. Tant le réseau des bibliothèques publiques que celui des librairies agréées contribuent à l'accessibilité du livre sur tout le territoire québécois.

Citation

« Les bibliothèques sont des lieux démocratiques exceptionnels; elles offrent une fenêtre sur la culture, le savoir et l'information. Le développement des collections des bibliothèques publiques autonomes est essentiel pour préserver l'attractivité de ces lieux et par le fait même, maintenir l'accessibilité aux livres et à la culture. Ce financement permettra à des millions de lecteurs d'avoir accès à un large éventail de livres partout au Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

L'Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes rembourse une partie des coûts assumés par ces dernières pour l'achat de livres.

Rappelons que le gouvernement a récemment octroyé un peu plus de 27 M$ pour les trois prochaines années aux 11 Centres régionaux de services aux bibliothèques publiques afin de permettre aux citoyens des municipalités moins populeuses de bénéficier de services de qualité comparable sur l'ensemble du territoire québécois.

