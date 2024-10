Festivals et événements de la saison automnale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 300 000 $ au Marathon Beneva de Québec

QUÉBEC, le 4 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 306 000 $ au Marathon Beneva de Québec, qui se déroule jusqu'au 6 octobre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Marathon Beneva de Québec est un grand événement sportif qui donne l'occasion aux personnes participantes de courir en suivant un parcours qui leur fait visiter la ville de Québec et certains de ses plus beaux attraits. Différents trajets allant de 2 à 42,2 km sont offerts, permettant autant aux coureurs amateurs qu'aux professionnels de participer à l'événement.

Citations :

« Quelle magnifique occasion pour les personnes participantes de découvrir et redécouvrir la ville de Québec et ses attraits multiples dans un parcours sillonnant les plus belles rues! Depuis une vingtaine d'années déjà, le Marathon Beneva de Québec fait briller la région de la Capitale-Nationale et attire les coureurs amateurs et professionnels dans la grande ville. J'invite chaleureusement les personnes participantes et leur entourage à profiter pleinement de leur séjour et je les encourage à ne pas hésiter à se lancer à la découverte de la région, qui regorge de richesses. Bonne course! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La course à pied est devenue, au fil des ans, une discipline sportive très populaire. Qu'elle soit pratiquée par des coureurs amateurs par pur plaisir ou par des athlètes d'élite, elle rejoint un grand nombre de personnes partout sur la planète, en plaçant au passage la santé physique et la détermination au premier plan. Bonne course à tous les participants! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 186 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale soutient le Marathon Beneva de Québec avec une aide financière de 112 500 $ par le biais de son Programme d'appui aux actions régionales.

Le ministère de l'Éducation accorde 7 500 $ dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs.

