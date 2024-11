Festivals et événements de la saison automnale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 435 000 $ aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal

QUÉBEC, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une somme de 435 000 $ aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) qui se déroulent du 20 novembre au 1er décembre prochain. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les RIDM mettent de l'avant le travail d'artistes d'ici et d'ailleurs, tout en promouvant l'art documentaire. Au cours des 12 jours que dure l'événement, le programme audacieux permettra au public de faire de nombreuses découvertes, grâce à la projection d'une centaine d'œuvres documentaires, dont certaines sont en compétitions dans le cadre de l'une ou l'autre des six catégories. Il inclura également des tables rondes, des soirées ainsi que des activités familiales. Par ailleurs, cette année marque la 20e édition du Forum RIDM qui offre aux professionnelles et professionnels de l'industrie documentaire provenant d'une vingtaine de pays un espace de rencontre, d'apprentissage et d'innovation.

Citations

« C'est un plaisir pour notre gouvernement d'être partenaire des Rencontres internationales du documentaire de Montréal, qui promeuvent des œuvres documentaires et contribuent à faire briller les talents cinématographiques d'ici. Le documentaire est un style important qui permet de raconter le monde qui nous entoure. C'est une forme cinématographique qui a été majeure dans notre histoire nationale et qui mérite d'être célébrée. Je souhaite chaleureusement aux participantes et participants une belle édition des RIDM. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je suis fière du soutien offert par le gouvernement aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal, qui bonifie l'offre touristique de la métropole et met en lumière l'incomparable talent des créateurs de chez nous. Non seulement ce rendez-vous fait rayonner le Québec comme une destination culturelle de choix, mais il favorise la découverte de documentaires d'exception. J'invite les visiteurs à sillonner les rues de Montréal pour découvrir l'offre de tourisme hivernal proposée. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal renforcent la position de la métropole comme plaque tournante du cinéma. Il s'agit d'une belle vitrine pour Montréal, les créatrices et les créateurs ainsi que pour l'industrie cinématographique d'ici. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 250 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère de la Culture et des Communications remet 50 000 $ dans le cadre du programme Appui aux initiatives internationales - volet Invitation.

Le ministère du Tourisme accorde 75 000 $ dans le cadre de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) contribue à la tenue de l'événement en accordant une somme de 60 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Lien connexe

