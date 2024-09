Festivals et événements de la saison automnale 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 40 000 $ au Festival NORR

QUÉBEC, le 20 sept. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier d'octroyer une aide financière de 40 000 $ au Festival NORR, qui se déroule à Saint-Raymond jusqu'au 22 septembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, et le député de Portneuf et adjoint gouvernemental au Tourisme - Capitale-Nationale, M. Vincent Caron, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival NORR est une occasion en or pour les amateurs de plein air de tous niveaux de découvrir une variété de sports et d'activités en nature, comme le canot, la course en sentier, la survie en forêt, la spéléologie ou encore la mécanique de vélo, ou d'affiner leur savoir dans ces domaines, le tout dans l'environnement amical et enchanteur de la vallée du bras du Nord.

Citations :

« Quelle expérience incroyable pour les adeptes de sports en plein air! Je suis heureuse que notre gouvernement soutienne les événements comme le Festival NORR, qui diversifient l'offre événementielle et touristique dans la région de la Capitale-Nationale. Les visiteurs seront assurément charmés par les magnifiques paysages de la vallée du bras du Nord, et je les invite à prolonger leur séjour pour découvrir les multiples attraits de plein air, mais également culturels et gourmands, qui font la fierté de la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La qualité de vie exceptionnelle des résidents de la région de la Capitale-Nationale est due en partie aux activités qui rapprochent les citoyens de la nature, comme le Festival NORR. Je me réjouis que cet événement offre aux visiteurs et aux locaux un accès privilégié à la nature dans la vallée du bras du Nord, et j'encourage les participants du Festival NORR à rester un peu plus longtemps et à profiter des nombreux attraits de la région! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je suis très heureux du soutien du gouvernement à l'édition 2024 du Festival NORR! Ce grand rassemblement des amateurs de plein air dans les fabuleux paysages de la région stimule le tourisme et l'économie locale. J'invite les personnes participantes à profiter de leur passage pour aller à la rencontre de la population et découvrir nos multiples activités et événements qui dynamisent la Capitale-Nationale, et particulièrement la circonscription de Portneuf. »

Vincent Caron, député de Portneuf et adjoint gouvernemental au Tourisme - Capitale-Nationale

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 20 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde un montant de 20 000 $ en vertu du Programme d'appui aux actions régionales.

Lien connexe :

Québec.ca

Réseaux sociaux :

Ministère du Tourisme :

Facebook X LinkedIn YouTube

Secrétariat à la Capitale-Nationale :

Facebook X LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 248-0160, [email protected]; Mona Lechasseur, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 418 643-0875, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, 418 781-9520, [email protected]