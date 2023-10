Festivals et événements de la saison automnale 2023 - Le gouvernement du Québec soutient MTL connecte : La Semaine numérique de Montréal

MONTRÉAL, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 160 000 $ à Printemps numérique pour l'organisation de MTL connecte : La Semaine numérique de Montréal, qui se déroule jusqu'au 13 octobre.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Martine Biron, et le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, M. Éric Caire, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Sous le thème de l'intelligence collective, l'édition 2023 de MTL connecte se déroule principalement à l'École NAD et en ligne. Des conférencières et conférenciers québécois et internationaux aborderont plus particulièrement l'intelligence artificielle, la culture et la créativité, la cybersécurité ainsi que les territoires connectés et intelligents.

« Le rendez-vous MTL connecte met en lumière le talent de chercheuses, chercheurs, créatrices et créateurs québécois et expose ce qui se fait de plus dynamique partout dans le monde. Grâce à cette initiative, le milieu culturel d'ici a la possibilité de faire sa marque dans cet univers et de profiter des nombreux avantages du numérique. Je salue les actrices et acteurs qui travaillent au développement de l'écosystème de la créativité numérique au Québec; votre vision et votre détermination contribuent à établir le Québec comme leader international dans ce vaste secteur de pointe et d'avenir. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« MTL connecte contribue à promouvoir la francophonie économique ainsi qu'à renforcer les liens entre le Québec et les nations francophones à travers le monde. Il s'agit d'un rendez-vous important pour faire briller le Québec sur la scène internationale. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« MTL connecte est un rendez-vous incontournable dans le domaine de la transformation numérique. Le Québec gagne non seulement à échanger avec ses partenaires des autres pays afin de s'enrichir des meilleures pratiques, mais aussi à partager ses propres innovations en matière de transformation numérique gouvernementale. »

Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) contribue à la tenue de MTL connecte : La Semaine numérique de Montréal avec une somme de 100 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM). À noter que le Fonds signature métropole succède désormais au FIRM; il vise à renforcer l'identité unique de la métropole et son pouvoir d'attractivité.

Le ministère de la Culture et des Communications accorde à l'événement une aide de 50 000 $ découlant du programme Aide aux projets - Programme Appui aux initiatives internationales - Volet 2 - Invitation.

La Direction du numérique, des médias et des communications du ministère de la Culture et des Communications collabore avec Printemps numérique depuis maintenant trois ans à l'organisation des Rendez-vous France-Québec sur la découvrabilité des contenus culturels francophones, ceux-ci s'inscrivant en marge de MTL connecte.

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) contribue à la tenue de MTL connecte : La Semaine numérique de Montréal avec une somme de 10 000 $ provenant de la Direction des affaires et partenaires économiques et de la Direction de la Francophonie et de la solidarité internationale.

