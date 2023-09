Festivals et événements de la saison automnale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 295 000 $ à POP Montréal

QUÉBEC, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 297 000 $ à POP Montréal, qui se déroule jusqu'au 1er octobre.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival international de musique POP Montréal est un rendez-vous culturel annuel qui a pour objectif de mettre en lumière le talent d'artistes émergents et établis venus des quatre coins du globe. Pour cette 21e édition, les festivalières et les festivaliers pourront profiter d'une programmation diversifiée alliant prestations musicales, conférences, expositions d'artisanat et d'art visuel, défilés de mode et projections de films.

Citations :

« POP Montréal se démarque par son programme original et audacieux qui propose aux visiteurs des activités très diversifiées, consacrées à l'art indépendant, qui promettent de belles découvertes. Ce festival accueille une majorité d'artistes du Québec, émergents et renommés. Il facilite leur rayonnement à l'international, en plus de leur offrir, ainsi qu'aux diffuseurs et aux programmateurs du monde musical, plusieurs occasions de réseautage. POP Montréal a d'ailleurs permis de révéler le talent de nombreux artisans québécois qui connaissent aujourd'hui une reconnaissance internationale. Je suis heureux d'inviter les festivaliers à vivre cette expérience unique où la musique, les arts et le cinéma se rencontrent. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« La ville de Montréal est réputée pour le dynamisme de son industrie événementielle et pour la créativité de ses artistes et de ses entrepreneurs culturels. Cela participe à son rayonnement en tant que destination touristique de choix. C'est avec fierté que le gouvernement du Québec soutient POP Montréal, qui génère des retombées économiques et touristiques importantes pour la ville et la région. Je salue l'équipe organisatrice, qui a mis les petits plats dans les grands pour nous offrir une édition exceptionnelle. Bonnes festivités! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Avec sa programmation audacieuse, Pop Montréal est un événement qui favorise la reconnaissance et le rayonnement de nombreux artistes d'ici et d'ailleurs. En attirant des milliers de personnes, le festival contribue à renforcer la position de Montréal comme métropole culturelle. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde 80 000 $ à POP Montréal et 15 000 $ à Puces POP, événement en marge du festival, par le biais de son programme Aide aux événements culturels. L'organisme a également reçu une bonification de 20 000 $ pour l'accueil des délégués internationaux.

Le ministère de la Culture et des Communications octroie la somme de 35 000 $ par le biais du Programme d'appui aux initiatives internationales, volet 2 - Invitation.

Le ministère du Tourisme accorde 77 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de l'événement en accordant une somme de 70 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM). À noter que le Fonds signature métropole succède désormais au FIRM et vise à renforcer l'identité unique de la métropole et son pouvoir d'attractivité.

