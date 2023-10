Festivals et événements de la saison automnale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 1 M$ au Festival du nouveau cinéma

QUÉBEC, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 1 001 000 $ au Festival du nouveau cinéma, qui se déroule à Montréal jusqu'au 15 octobre. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, ainsi que le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis sa création en 1971, le Festival du nouveau cinéma de Montréal n'a cessé de se réinventer pour faire découvrir à un large public des œuvres cinématographiques variées et audacieuses. Cette année encore, il diffuse, pendant les 12 jours que dure l'événement, plus de 300 courts et longs métrages. Les festivalières et festivaliers ont notamment accès à des concerts, à des conférences, à des expériences immersives et à des ateliers pour les jeunes.

De plus, il s'agit d'une occasion extraordinaire de développement d'affaires pour les membres de l'industrie cinématographique québécoise, grâce au volet professionnel du Festival qui accueille une cinquantaine d'invitées et invités internationaux.

Citations

« À chaque édition, le Festival du nouveau cinéma réussit à nous surprendre en présentant une diversité d'œuvres qui mettent à l'honneur l'impressionnant savoir-faire des artisanes et artisans du cinéma québécois. Il est un véritable tremplin pour les créatrices et créateurs québécois et canadiens à qui il offre une visibilité internationale. Il propose un lieu d'échange entre le public, les artistes ainsi que les professionnelles et professionnels d'ici et d'ailleurs. Je remercie toute l'équipe derrière cet événement. Vos efforts contribuent à sensibiliser le public, et notamment les jeunes, à l'utilisation des nouvelles technologies dans la culture. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Je suis très fière que le gouvernement du Québec soutienne le Festival du nouveau cinéma. Ce rendez-vous cinématographique convie les amateurs du 7e art à la découverte de nouvelles œuvres et de nouveaux talents d'ici et de l'étranger. Il contribue au tourisme culturel de notre destination et favorise le rayonnement de notre industrie événementielle. Je souhaite que les festivaliers saisissent cette occasion pour sillonner les rues de la métropole et visiter de nouveaux attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Québec détient une place stratégique dans l'industrie cinématographique. Avec un festival comme le Festival du nouveau cinéma, c'est notre métropole, notre talent et nos artistes d'ici qui rayonnent à l'international. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Le Secrétariat à la jeunesse a octroyé au Festival du nouveau cinéma une somme de 975 000 $ pour le projet « Territoires du nouveau cinéma : perspectives inspirantes pour la jeunesse québécoise », dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2021-2024, soit 325 000 $ pour chaque édition du festival.

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'organisme une aide de 339 000 $ par le biais de son programme Aide aux événements culturels.

Le ministère de la Culture et des Communications finance également le volet professionnel en appuyant l'accueil des participantes et participants internationaux grâce à une aide de 25 000 $ découlant du Programme d'appui aux initiatives internationales, volet 2 Invitation.

Le ministère du Tourisme verse 192 000 $ à l'événement grâce à son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de l'événement en accordant une somme de 120 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM). À noter que le Fonds signature métropole succède désormais au FIRM et vise à renforcer l'identité unique de la métropole et son pouvoir d'attractivité.

