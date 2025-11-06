Élections municipales 2025 - La proportion de femmes dans les conseils municipaux du Québec poursuit sa progression

QUÉBEC, le 6 nov. 2025 /CNW/ - À la suite des élections générales municipales du 2 novembre et de la compilation des résultats préliminaires, la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, présente les premiers constats.

Elle se réjouit de voir la proportion de femmes continuer d'augmenter dans les conseils municipaux, un signe que la représentation au Québec devient plus équilibrée d'une élection à l'autre.

Les faits sont parlants :

Les femmes occupent maintenant 37,9 % des sièges, et 26 % des postes à la mairie; c'est presque le double d'il y a vingt ans.

des sièges, et des postes à la mairie; c'est presque le double d'il y a vingt ans. Elles représentent 39,8 % des membres des conseils municipaux.

des membres des conseils municipaux. L'objectif de parité, situé entre 40 % et 60 %, est à portée de main.

Le taux de participation atteint 41,3 %, en hausse par rapport au plancher historique de 2021 (38,7 %). Selon la ministre, cette amélioration reflète le travail concerté des équipes électorales, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, d'Élections Québec et du milieu municipal, qui ont su informer clairement les citoyens malgré les défis liés au conflit de travail chez Postes Canada.

Les 18 à 34 ans demeurent sous-représentés, à 7,5 % des élus. Mme Guilbault insiste : il faut poursuivre les efforts pour intéresser les jeunes à la politique locale et leur faire voir l'impact concret des décisions municipales sur leur quotidien.

Citation :

« Les résultats montrent qu'on avance dans la bonne direction. La participation remonte, la présence des femmes continue d'augmenter et de plus en plus de citoyens choisissent de s'impliquer. C'est encourageant, mais il reste du travail à faire, surtout pour mobiliser les jeunes. Comme gouvernement, on va continuer d'appuyer les municipalités et de valoriser ceux qui s'engagent. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

Faits saillants :

Données générales sur les élections 2025

Type de poste Nombre de

postes Nombre de

candidat(e)s Nombre

d'élu(e)s sans

opposition Nombre de

postes

vacants Nombre de

postes en

scrutin1 Conseiller(-ère) 6 795 10 798 4 039 42 2 714 Maire(-esse) 1 091 1 812 568 9 514 Préfet(-ète) 21 44 6 0 15 Total 7 907 12 654 4 613 51 3 243

1 Un poste en scrutin est un poste qui a nécessité un vote au suffrage universel pour déterminer la personne élue.

Données sur le sexe

À 37,9 %, la proportion d'élues surpasse celle du scrutin de 2021, qui était de 36,5 %, et de 2017, alors à 32,4 %. Elle marque aussi une amélioration significative depuis 2005, lorsque la proportion de femmes était de 24,8 %.

La proportion de femmes au poste de conseillère atteint 39,8 %, une hausse par rapport à 38,5 % en 2021 et à 34,5 % en 2017.

La proportion de femmes au poste de mairesse atteint 26 %, une hausse par rapport à 23,6 % en 2021 et à 18,9 % en 2017.

499 conseils municipaux ont une composition hommes-femmes dans la zone de parité, et 69 conseils municipaux sont composés de plus de 60 % de femmes.

Données sur l'âge

À 7,5 %, les jeunes de 18 à 34 ans demeurent le groupe le moins bien représenté; c'est une baisse par rapport à 8,8 % en 2021 et à 8,3 % en 2017.

Les 55 à 64 ans constituent le groupe d'âge le mieux représenté dans les conseils municipaux.

Données sur le taux de participation

Le taux de participation national pour les municipalités ayant tenu un scrutin au poste de maire s'établit à 41,3 %. Il est supérieur à celui de 38,7 % enregistré en 2021, mais inférieur aux 44,8 % de 2017.

Les régions administratives de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (57,9 %), du Saguenay-Lac-Saint-Jean (54,6 %) et de la Capitale-Nationale (51 %) sont celles où le taux de participation a été le meilleur. À contrario, les régions de Laval (31,1 %) de Montréal (37,6 %) et de la Montérégie (37,8 %) affichent les taux de participation les plus faibles.

Résultats

Un portrait préliminaire des personnes élues - selon le type de poste, le sexe, l'expérience de la fonction et le groupe d'âge - ainsi que les données sur le taux de participation, à l'échelle nationale et régionale, sont disponibles sur le site www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca.

Les données « brutes » préliminaires présentant l'ensemble des personnes candidates et élues ainsi que le nombre de votes reçus seront disponibles dans les prochains jours sur le site de Données Québec. Une mention apparaîtra sur la page lorsque les données deviendront définitives.

Les résultats électoraux par municipalité sont disponibles sur le site d'Élections Québec. Élections Québec offre aussi un format données ouvertes.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Source : Arslan Tifouri, Conseiller aux communications, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 763-1993, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]