Une somme de 239 000 $ pour des projets d'économie sociale en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

GASPÉ, QC, le 14 nov. 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, annonce un investissement de 239 000 $ pour soutenir la croissance des entreprises d'économie sociale en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et renforcer la collaboration entre les acteurs du milieu. Cette entente vise à appuyer des projets portés par et pour le monde d'ici, afin de stimuler l'économie régionale et de former une main-d'œuvre qualifiée sur le terrain.

Cet appui financier permettra de favoriser l'émergence de nouvelles entreprises collectives, de consolider celles déjà en place et d'encourager la création d'emplois durables dans les communautés. Ces initiatives contribuent directement à la vitalité économique et sociale des municipalités de la région.

Les partenaires de cette entente sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, les cinq MRC de la Gaspésie, la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine et le Pôle d'économie sociale Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Citations :

« L'économie sociale, c'est du concret : des projets portés par du vrai monde, qui font vivre nos régions et répondent à des besoins bien réels. Ces entreprises collectives sont un moteur de fierté et de vitalité pour la Gaspésie et les Îles. En les appuyant, on investit directement dans la réussite des gens d'ici et dans un Québec fort de ses régions. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

« Notre gouvernement encourage activement l'économie sociale, qui est l'un des moteurs pour la vitalité de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Les entreprises qui placent la collectivité au cœur de leurs actions et réinvestissent leurs bénéfices dans nos communautés jouent un rôle important. Ensemble, nous contribuons à un développement économique plus durable, qui façonne un Québec plus fort et plus humain. »

Amélie Dionne, ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Fait saillant :

La participation financière du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Rayonnement régional du Fonds régions et ruralité. Ce volet est doté d'une enveloppe annuelle de 44 millions de dollars.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions Une entente retenue en 2024-2025 pour la région de la Gaspésie Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Période 209 000 $ Entente sectorielle pour le développement - Économie sociale Par : Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, MRC d'Avignon, de Bonaventure, de La Côte-de-Gaspé, de La Haute-Gaspésie et du Roché-Percé, Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, Pôle d'économie sociale Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine L'entente vise notamment à consolider les actions de l'écosystème en matière de soutien aux entreprises d'économie sociale ainsi qu'à offrir un accompagnement en prédémarrage et de l'aide au développement. Elle permettra en outre de générer des projets collectifs structurants et favorisera le renforcement d'entreprises dans tous les territoires de la région administrative de la Gaspésie-Îles‑de-la-Madeleine. 2024-2026 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Novembre 2025

La priorité régionale 2018-2024 en occupation et en vitalité du territoire

en lien avec l'entente Participer au développement économique et à la création d'emplois

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions Une entente retenue en 2024-2025 pour la région des Îles-de-la-Madeleine Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Période 30 000 $ Entente sectorielle pour le développement - Économie sociale Par : Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, MRC d'Avignon, de Bonaventure, de La Côte-de-Gaspé, de La Haute-Gaspésie et du Roché-Percé, Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, Pôle d'économie sociale Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine L'entente vise notamment à consolider les actions de l'écosystème en matière de soutien aux entreprises d'économie sociale ainsi qu'à offrir un accompagnement en prédémarrage et de l'aide au développement. Elle permettra en outre de générer des projets collectifs structurants et favorisera le renforcement d'entreprises dans tous les territoires de la région administrative de la Gaspésie-Îles‑de-la-Madeleine. 2024-2026 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Novembre 2025

La priorité régionale 2018-2024 en occupation et en vitalité du territoire

en lien avec l'entente Consolider et diversifier l'économie

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Arslan Tifouri, Conseiller aux communications, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 763-1993, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746; Véronique Mariève Gosselin, Attachée politique, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 418 805-2789