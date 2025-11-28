Invitation aux médias - Annonce concernant une subvention gouvernementale pour mieux faire face aux risques d'inondation

MONT-BLANC, QC, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Les journalistes et membres des équipes techniques des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle l'adjointe parlementaire de la ministre des Affaires municipales et députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, fera, au nom de la ministre, Mme Geneviève Guilbault, une annonce concernant la mise en place de solutions pour mieux faire face aux risques d'inondation.

À cette occasion, elle sera accompagnée de la députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, et du préfet de la MRC des Laurentides, M. Marc L'Heureux. Une prise de photos officielle suivra la conférence de presse.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 9 h, le 1er décembre.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Lundi 1er décembre 2025 Heure : 10 h 30 Lieu : Mont-Blanc L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Source : Arslan Tifouri, Conseiller aux communications, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 763-1993, [email protected]