Plus de 1,2 M$ octroyé à la MRC des Laurentides pour mieux faire face aux risques d'inondation

MONT-BLANC, QC, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, son adjointe parlementaire et députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, annonce qu'une somme de 1 225 000 $ a été accordée à la MRC des Laurentides afin de renforcer la capacité des municipalités à mieux gérer les risques d'inondation dans le bassin versant de la rivière Rouge.

Ce financement permettra aux MRC des Laurentides, d'Antoine-Labelle, d'Argenteuil et de Papineau de travailler ensemble pour cibler les secteurs les plus vulnérables et planifier des interventions adaptées à la réalité du terrain. Le projet vise notamment à dresser un portrait clair de la situation, à mieux localiser les risques et à soutenir les municipalités dans leurs décisions pour protéger efficacement les citoyens et leurs propriétés.

Citations :

« Quand il est question d'inondations, on ne peut pas attendre que les problèmes reviennent. On agit en amont, avec les élus et les équipes sur le terrain, pour mieux protéger les familles qui vivent près de la rivière Rouge. Grâce à cet appui financier, les MRC auront les moyens de cibler les bons endroits et de planifier des interventions qui font une vraie différence pour la sécurité des gens et pour leurs propriétés. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

« La collaboration entre les MRC, les municipalités, les organismes et les partenaires du milieu situés sur le territoire du bassin versant de la rivière Rouge sera déterminante pour relever ensemble ces défis. Chaque somme investie pour bonifier la qualité de vie et assurer la sécurité des communautés riveraines est précieuse. Les démarches comme celle de la MRC des Laurentides sont nécessaires. Et tout cela passe, entre autres, par un appui financier qui permet d'intervenir efficacement dans les régions. »

Agnès Grondin, adjointe parlementaire de la ministre des Affaires municipales et députée d'Argenteuil

« La collaboration entre les MRC vise à renforcer la résilience climatique de notre territoire. Le projet MÉRIGE [Méthode d'évaluation des risques liés aux inondations et de leur gestion] de la rivière Rouge permettra d'établir un portrait précis et détaillé à l'égard de la vulnérabilité des personnes et des bâtiments résidentiels situés dans le bassin versant de la rivière Rouge. Grâce au leadership des acteurs impliqués dans MÉRIGE et à l'aide financière du gouvernement, nous réitérons notre volonté de fonder cette collaboration sur des bases solides de coopération et de sécurité pour nos populations. »

Marc L'Heureux, préfet de la MRC des Laurentides

Faits saillants :

Dévoilé en 2020 et prolongé jusqu'en 2028, le Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie repose sur une étroite collaboration entre les ministères des Ressources naturelles et des Forêts, des Affaires municipales et de l'Habitation, de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et de la Sécurité publique.

La prolongation du Plan de protection du territoire face aux inondations permet notamment de poursuivre les activités de mobilisation et d'accompagnement des bureaux de projets auprès des organismes municipaux.

Rappelons que les 10 bureaux de projets - Inondations déployés dans les bassins versants jugés prioritaires aux prises avec des problèmes d'inondations récurrentes offrent un accompagnement aux organismes municipaux. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans la foulée de l'accompagnement offert par le Bureau de projets - Inondations - Rivière des Outaouais Est.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Source : Arslan Tifouri, Conseiller aux communications, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 763-1993, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746