MONTRÉAL, le 5 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 110 000 $ à l'Association des sports d'action pour l'organisation du Festival JACKALOPE Montréal 2025, qui se déroulera du 12 au 14 septembre prochains.

La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pendant les trois jours de compétition relevée, des athlètes de calibre international viendront démontrer leur talent en planche en roulettes et en escalade de bloc. L'événement a lieu au quai Jacques-Cartier et est accessible gratuitement au grand public.

Citations :

« En rassemblant pour la fin de semaine des athlètes internationaux au Vieux-Port, JACKALOPE contribue à positionner Montréal comme ville sportive de haut niveau. Reconnu pour la qualité de ses compétitions, le festival a su se distinguer au fil des ans dans son créneau. Il y a de quoi être fiers; notre métropole est l'un des trois arrêts de cet événement, rendez-vous de l'adrénaline et des sensations fortes! »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« C'est toujours un immense bonheur d'accueillir une compétition sportive de l'envergure du Festival JACKALOPE, ici, au Québec. Cet événement rassemble des athlètes de partout et offre un spectacle électrisant aux passionnés de sports d'action. J'invite tout le monde à venir vivre l'intensité des épreuves, que ce soit en planche à roulettes ou en escalade de bloc, encourager nos athlètes avec enthousiasme et profiter pleinement de l'ambiance festive qui règne autour de cette compétition ainsi que de l'effervescence de Montréal. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du Festival JACKALOPE Montréal 2025 en accordant une somme de 75 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Le ministère du Tourisme, quant à lui, accorde 35 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Liens connexes :

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

Ministère du Tourisme :

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Sources : Catherine Pelletier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 450 204-5158, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse: Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]; Maxime Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 581 990-7873, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Directions des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]