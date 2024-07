Festivals et événements de la métropole 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 1,6 million $ à ComediHa! salue Montréal

QUÉBEC, le 18 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 1 650 000 $ au ComediHa! salue Montréal pour la tenue d'une édition unique d'un événement d'humour qui se tiendra du 18 au 28 juillet 2024 dans le Quartier des spectacles.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, l'ont annoncé aujourd'hui.

Pour son 25e anniversaire, le festival ComediHa! salue Montréal et nous offre une programmation diversifiée faite de rendez-vous majeurs, de spectacles comiques, de galas et de représentations extérieures à la place des Festivals. Cette édition spéciale rend hommage à Montréal et à notre culture par un événement unique qui amplifie le rayonnement de l'humour francophone sur la scène internationale.

Citations :

« Le ComediHa! Fest-Québec charme les Québécois depuis de nombreuses années. Pour sa 25e édition, le festival débarque dans la métropole et fera vibrer le Quartier des spectacles. C'est avec joie que j'encourage les visiteurs à séjourner à Montréal pour profiter de ce grand événement qui ajoutera assurément du rire et des sourires à leur escapade! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'humour fait partie de l'ADN de Montréal. Comme ministre responsable de la Métropole, il était évident pour moi qu'un événement pour célébrer nos humoristes d'ici devait avoir lieu cet été. Je suis heureux que la collaboration de tous ait permis à ComediHa! de mettre sur pied une programmation qui nous permettra de garder notre statut de capitale mondiale de l'humour. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Quand on pense aux axes culturels qui définissent Montréal, on pense à l'humour. La tenue de cet événement d'envergure, c'est un incontournable pour la vitalité de l'industrie québécoise du rire. Notre gouvernement est fier d'appuyer cette initiative proposée par ComediHa! qui, j'en suis certain, saura charmer le grand public. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 750 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) contribue à la tenue de l'événement en accordant une somme de 500 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 400 000 $ par le biais du programme Aide aux projets stratégiques.

