Festivals et événements de la métropole 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 1 000 000 $ au Festival musique et arts Osheaga

QUÉBEC, le 2 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 1 135 000 $ au Festival musique et arts Osheaga, qui se déroule à Montréal jusqu'au 4 août.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique de Montréal et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival musique et arts Osheaga est devenu un incontournable de la saison estivale pour les mélomanes. Il attire chaque année des milliers de festivaliers dans la métropole avec de multiples spectacles et des installations d'art visuel.

Citations :

« Lors de chaque nouvelle édition, le Festival musique et arts Osheaga séduit les visiteurs venus de partout au Québec et d'au-delà de ses frontières. Cet événement culturel anime pendant trois jours la métropole, et j'encourage chaleureusement les personnes participantes à profiter de leur séjour pour découvrir la ville de Montréal et ses multiples attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Étant l'un des événements estivaux préférés de la population montréalaise et des touristes, Osheaga fait rayonner notre métropole chaque année. Ce populaire festival de musique est l'une des raisons qui font de Montréal une ville festive et culturelle d'envergure internationale. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique de Montréal et ministre responsable de Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 1 000 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de l'événement en attribuant une somme de 135 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

