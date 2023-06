Festivals et événement de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 900 000 $ à KWE À la rencontre des peuples autochtones

QUÉBEC, le 21 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 900 000 $ à KWE! À la rencontre des peuples autochtones, qui se déroulait à Québec du 16 au 18 juin et le 21 juin.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cet événement se veut une invitation à partir à la rencontre des 11 nations autochtones du Québec. Au cours de cette célébration, une foule d'activités ludiques et éducatives sont proposées aux visiteurs, notamment des performances artistiques et musicales, dont certaines, même en continu tout au long du festival, afin de mettre de l'avant ces nations tellement riches en talents, en cultures et en histoire. Sous la présidence d'honneur du Dr Stanley Vollant, KWE! a le désir de créer un lieu de rencontre pour mieux se connaître et se rapprocher.

Citations

« KWE! nous offre une occasion unique de partager les traditions, les modes de vie, les savoir-faire et les expressions artistiques des nations autochtones au Québec. Je suis d'ailleurs particulièrement ravi de soutenir la création de l'Espace familles, qui proposera aux enfants et à leurs familles des activités artistiques et de sensibilisation culturelle. La mission de ce lieu est de stimuler la curiosité des jeunes dans un cadre ludique afin de les amener à avoir une plus grande connaissance de la richesse de ces cultures. J'invite toute la population du Québec à visiter KWE!. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Je me réjouis du retour de l'événement KWE!, qui offre une vitrine sans égal aux réalités des onze nations autochtones du Québec. La diversité de la programmation fait en sorte que tous les publics y trouveront certainement quelque chose de nouveau à découvrir et apprécier. Je souhaite que cette grande rencontre crée des rapprochements enrichissants et encourage encore davantage de personnes à s'intéresser au patrimoine captivant des Premières Nations et des Inuit. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« La région de la Capitale-Nationale détient une riche en histoire avec les cultures autochtones. Il s'agit d'un endroit parfait pour organiser un événement tel que KWE!, puisqu'il met en valeur des individus et des communautés aux talents aussi impressionnants que variés dans un contexte à la fois divertissant et éducatif. Ce carrefour suscite l'ouverture à l'autre et la formation de liens forts entre les différentes nations du Québec. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je suis fière que notre gouvernement participe au succès de KWE! À la rencontre des peuples autochtones, qui favorise les rencontres et le partage. Les cultures autochtones sont une grande richesse, et cet événement est un moment privilégié, pour le grand public, de s'en rapprocher. Le Québec propose une grande variété de festivals qui promettent aux visiteurs de vivre des expériences uniques. Voici un rendez-vous familial qui diversifie l'offre touristique de notre destination et qui promet aux participants de bonifier leur bagage de connaissances. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Cet événement offre aux différentes nations autochtones l'occasion de se réunir et de communiquer entre eux. Il permet également à la population de découvrir les différentes cultures autochtones et leur savoir-faire. KWE! À la rencontre des peuples autochtones est un pas de plus vers la réconciliation. »

Sylvain Lévesque, député de Chauveau

Faits saillants

Le ministère de la Culture et des Communications octroie la somme de 520 000 $ par le biais du programme Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise - Volet 2 : Développement et production d'activités d'envergure participant à la reconnaissance ou à la valorisation de la culture québécoise 2022- 2023, et dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027.

dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027. Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre Mathieu Lacombe , accorde la somme de 60 000 $ en vertu du programme Re-connaître, qui s'adresse exclusivement aux artistes et aux organismes autochtones.

des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre , accorde la somme de 60 000 $ en vertu du programme Re-connaître, qui s'adresse exclusivement aux artistes et aux organismes autochtones. Le Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit attribue un montant de 125 000 $ en vertu du Fonds d'initiatives autochtones IV.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie aussi un montant de 100 000 $ en vertu du programme d'appui aux actions régionales.

Le ministère du Tourisme accorde une aide de 95 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Liens connexes

Ministère de la Culture et des Communications

Conseil des arts et des lettres du Québec

Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit

Secrétariat à la Capitale-Nationale

www.quebec.ca

Réseaux sociaux

Ministère de la Culture et des Communications

Facebook Twitter YouTube Instagram LinkedIn

Conseil des arts et des lettres du Québec

Facebook Twitter YouTube Instagram LinkedIn

Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit

Facebook Twitter YouTube

Secrétariat à la Capitale-Nationale

Twitter LinkedIn

Ministère du Tourisme

Facebook Twitter YouTube LinkedIn

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Sources : Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, 819 598-2072, [email protected]; Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 514 248-0160, [email protected]; Mona Lechasseur, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 418 643-0875; Guillaume Béland, Attaché politique régional pour la Capitale-Nationale, [email protected]; Dominique Bélanger, Responsable des communications, Bureau du député de Chauveau, 418-455-0091, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture, et des Communications, 418 380-2388; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 3488, [email protected]; Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Conseil exécutif, Secrétariat du Conseil du trésor, 418 781-9520, [email protected]