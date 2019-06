Femmes entrepreneurs et exportations : l'Université Carleton et The Beacon Agency mènent une étude nationale en collaboration avec BDC et EDC

Le partenariat viendra appuyer les entreprises appartenant à des femmes dans leur croissance à l'international

OTTAWA, le 12 juin 2019 /CNW Telbec/ - Les exportations effectuées par des entreprises appartenant à des femmes ne représentent que 15 % de l'ensemble des exportations canadiennes. La banque des entrepreneurs au Canada, BDC, et Exportation et développement Canada (EDC) se sont associées pour publier une étude cherchant à découvrir les obstacles que rencontrent les femmes entrepreneurs à l'exportation. L'étude sera publiée en collaboration avec le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, une initiative du gouvernement du Canada servant de source à guichet unique de connaissances, de données et de pratiques exemplaires pour les femmes entrepreneurs. Un événement a lieu à Ottawa pour souligner le lancement du Portail dans l'Est de l'Ontario aujourd'hui.

« Nous savons que les exportations offrent d'excellentes possibilités de croissance aux Canadiennes propriétaires d'entreprises, et ces femmes ont des ambitions mondiales, a affirmé Jennifer Cooke, Responsable - Stratégie pour les femmes dans le domaine du commerce à EDC. Et si nous pouvions en faire plus pour elles? Jusqu'où iraient-elles alors? Les résultats de l'étude nous permettront de mieux comprendre les défis auxquels les femmes font face. Ainsi, nous pourrons mieux les épauler dans leurs efforts d'exportation et faire en sorte qu'elles puissent profiter de ce monde de possibilités. »

L'étude sera menée par Clare Beckton, cadre en résidence du Centre for Research and Education on Women and Work de l'Université Carleton, et Janice McDonald, fondatrice de The Beacon Agency. L'étude comprendra une enquête nationale réalisée auprès de femmes entrepreneurs des quatre coins du pays. Elle permettra de comprendre pourquoi les femmes exportent, les avantages associés à ces activités et les obstacles à l'exportation rencontrés ainsi qu'à déterminer les ressources utiles.

« BDC est d'avis que les femmes entrepreneurs ont un énorme potentiel encore inexploité, a expliqué Laura Didyk, leader nationale, Entrepreneuriat au féminin. Grâce à cette association, nous pourrons mieux comprendre les défis qui attendent les femmes dans leurs activités d'exportation, ce qui nous permettra de leur offrir le meilleur soutien possible à chaque étape de leur parcours. »

Dans un rapport publié en 2018, les chercheuses ont révélé que les contributions innovantes des femmes entrepreneurs canadiennes sont peu reconnues, car elles sont souvent faites hors du secteur technologique. Un rapport de 2016 démontre que ces femmes parviennent difficilement à obtenir du financement des institutions financières, car elles sont perçues à tort comme étant réticentes à prendre des risques et incapables de générer la même croissance économique que les hommes.

Les femmes souhaitant faire partie de l'étude, soit en participant à une entrevue ou à un futur groupe de discussion, sont invitées à communiquer avec veronicableeker@gmail.com . Celle-ci est la troisième d'une série d'études menées par Mmes Beckton et McDonald dont la visée est de renforcer les connaissances en matière d'entrepreneuriat au féminin. Le rapport final sera publié en février 2020.

À propos de BDC

BDC est la seule banque qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Sa mission consiste à soutenir l'entrepreneuriat canadien, plus particulièrement les petites et moyennes entreprises. Comptant plus de 123 centres d'affaires partout au pays, BDC propose des solutions de financement et des services-conseils aux entreprises de tous les secteurs d'activité. Sa division d'investissement, BDC Capital, offre des services de financement par capitaux propres et par capital de risque, ainsi que des solutions flexibles de capital de croissance et de transfert d'entreprise. BDC est aussi la première institution financière canadienne à obtenir la certification B Corp. Pour de plus amples renseignements, visitez bdc.ca.

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes de toutes tailles à réussir à l'étranger. En tant qu'experts du risque international, nous leur offrons les outils dont elles ont besoin - savoir commercial, solutions de financement et d'assurance, placements en capitaux propres et réseaux de relations - pour conquérir le monde en toute confiance. Dans la conduite de ses affaires, EDC souscrit au principe de durabilité et de responsabilité des entreprises.

À propos de Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat

Dirigé par le Diversity Institute de l'Univesité Ryerson, le Brookfield Institute for Innovation + Entrepreneurship et la Ted Rogers School of Management (ces trois sites sont en anglais seulement) et en partenariat avec plus de 75 organisations, le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat (PCFE) est un réseau national de chercheurs, d'organisations de soutien aux entreprises et d'intervenants clés dont le but est de réduire les barrières et de faire croître l'entrepreneuriat féminin au Canada. L'Université Carleton forme le centre régional du PCFE dans l'est de l'Ontario. Le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat est financé par le gouvernement du Canada.

À propos de l'Université Carleton

L'Université Carleton est un établissement de recherche interdisciplinaire dynamique utilisant une approche internationale et créative aux travaux de recherche ayant mené à de nombreuses découvertes d'envergure. Ses activités s'inscrivent dans les domaines de la science, de l'ingénierie, du commerce, des affaires publiques et des arts. Résidence de bien des chercheurs primés, l'université est particulièrement engagée dans la découverte, la connaissance et la compréhension du monde qui nous entoure.

À propos de The Beacon Agency

The Beacon Agency est une petite entreprise spécialisée composée d'experts exceptionnels travaillant sous la direction de Janice McDonald, une entrepreneure primée agréée de l'Institut des administrateurs de sociétés (IAS.A). Elle anime également la baladodiffusion intitulée Fearless Women Podcast. L'objectif de The Beacon Agency est d'aider ses clients à élaborer et à mettre en place des stratégies efficaces visant à stimuler la croissance de leur entreprise tout en restant authentiques et conformes à sa mission afin de créer de la valeur à long terme et durable. La recherche est au cœur de toutes ses activités.

