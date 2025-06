Le financement appuiera les activités préalables à la construction pour le projet Strange Lake

OTTAWA, ON, le 17 juin 2025 /CNW/ - Exportation et développement Canada (EDC) annonce aujourd'hui l'octroi d'un crédit-relais de 110 millions de dollars à la société Métaux Torngat pour appuyer la prochaine phase de son projet Strange Lake visant l'exploitation de terres rares.

Le projet exploitera ce qui devrait être l'un des plus importants gisements de terres rares lourdes ailleurs qu'en Chine et pourrait jouer un rôle important dans le renforcement de la chaîne d'approvisionnement du secteur minier canadien, tout en créant des emplois et en améliorant la compétitivité du Canada sur la scène mondiale. Une fois en exploitation, le projet emploiera environ 450 personnes, en privilégiant le recrutement d'Autochtones du Québec et du Labrador, ce qui favorisera la réconciliation économique et le développement axé sur la collectivité. Dans le cadre de ce projet, Métaux Torngat compte aménager une mine à ciel ouvert et une usine de concentration au Nunavik, ainsi qu'une route d'accès à voie unique reliant le site au Labrador et une usine de séparation.

Le financement d'EDC servira à appuyer les activités préalables à la construction, notamment les études techniques et environnementales. C'est la première fois qu'EDC accorde un financement à un projet minier encore à un stade précoce, ce qui témoigne de son engagement à soutenir le développement responsable du secteur des minéraux critiques au Canada et à contribuer à la Stratégie sur les minéraux critiques du gouvernement du Canada.

La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) s'engage à accorder un prêt de 55 millions de dollars destiné à l'infrastructure, qui permettra d'augmenter le crédit-relais d'EDC afin de faire avancer la prochaine étape du projet. Grâce à leurs capacités de financement complémentaires, la BIC et EDC sont bien placées pour attirer les investissements du secteur privé et stimuler la croissance de l'infrastructure des minéraux critiques du Canada.

« Cette transaction est inédite pour EDC et témoigne de notre détermination à prendre des risques stratégiques dans des secteurs d'intérêt stratégique. Comme le projet Strange Lake était déjà bien capitalisé, nous avons saisi l'occasion de faire quelque chose d'inédit : accorder un financement de démarrage pour l'exploitation de minéraux critiques », a déclaré Alison Nankivell, présidente et chef de la direction d'EDC. « Le Canada se trouve à un moment charnière de son développement et EDC est fière d'appuyer ce projet qui pourrait transformer le pays et lui permettre de devenir une source fiable et responsable de minéraux des terres rares. »

« Le Canada a le potentiel de mettre en production une quantité importante de minéraux critiques, soutenant ainsi l'électrification, la décarbonisation et la sécurité nationale, » a déclaré l'honorable Maninder Sidhu, ministre du Commerce international. « Le financement d'EDC renforce l'engagement du gouvernement du Canada à favoriser une croissance durable et stratégique du développement des minéraux critiques au Canada. Le projet Strange Lake appuie la vision à long terme du Canada pour une industrie des minéraux critiques sécuritaire et durable, essentielle à la transition énergétique mondiale. »

« Nous sommes heureux de collaborer avec EDC pour faire avancer le projet Strange Lake, une étape importante dans l'exploitation des terres rares au Canada », a déclaré Yves Leduc, chef de la direction de Métaux Torngat. « Le financement d'EDC nous permettra de réaliser les activités essentielles préalables à la construction, contribuant ainsi à la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement responsable de terres rares au Canada, ce qui est essentiel à la transition énergétique à l'échelle mondiale. »

EDC soutient depuis longtemps le secteur minier canadien en apportant son appui aux entreprises de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des minéraux et des métaux. Ce projet pourrait renforcer la compétitivité du Canada sur le marché international des terres rares.

